Crisis en Sonora: Navojoa tiene caos financiero y deudas en su horizonte

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- A pesar de que se presumió que en este 2023, el municipio de Navojoa contaría con el presupuesto más grande de su historia, la realidad es que cerrará el año con uno de sus peores problemas financieros, al grado de tener que endeudarse para poder cumplir con lo más básico, tal como los pagos de sueldos, a proveedores y garantizar la operatividad del municipio.

El presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes, informó que actualmente la comuna registra un déficit financiero mensual por un monto de dos millones 350 mil pesos, además, se le debe sumar la reducción en las aportaciones federales, situación que mantiene al Ayuntamiento en ‘números rojos’.

Navojoa vive una crisis financiera. Foto: Internet

Un gobierno incierto

De acuerdo al Presupuesto de Egresos 2023, el Ayuntamiento destina más de 261 millones 905 mil 879 pesos a la partida de ‘Servicios Personales’, lo cual significa que, en promedio, necesita mensualmente más de 21.8 millones de pesos (mdp), sin embargo, en el último trimestre la comuna no ha podido completar dicho pago, afectando directamente a sus trabajadores.

Ya tenemos algunas quincenas donde se nos ha retrasado el pago; es verdad que no se nos adeuda nada, pero el no saber si se nos pagará o no a tiempo nos afecta, debido a que muchos de los trabajadores tenemos deudas y préstamos que pagar, por lo que nos cobran intereses por abonar tarde”, indicó una trabajadora del municipio que prefirió mantener el anonimato.

Esta situación ha provocado que, en tan sólo 30 días, el alcalde haya solicitado a Cabildo la aprobación de dos créditos financieros para poder hacerle frente a los compromisos de fin de año. Con esta medida, en los últimos cinco meses Navojoa adquirió una deuda de 73 mdp.

Esto es lo que genera la necesidad de los préstamos bancarios, si no tuviéramos ese déficit no pediríamos nada. Los compromisos laborales con los sindicatos del Ayuntamiento cuestan actualmente 150 millones de pesos al año, lo que se consideran irresponsabilidades gremiales”, afirmó el munícipe Elías Retes.

Finanzas inestables en Navojoa, Sonora

Aunque el alcalde asegura que la política de austeridad y disciplina implementada en su mandato en los últimos 10 meses ha generado un ahorro de 2.7 mdp, la verdad es que sus medidas como los ajustes a la nómina y el pago de horas extras, sólo han generado ahorros mínimos, debido a que el 70 por ciento de dicho ahorro, corresponde a la culminación del arrendamiento de luminarias, el cual representaba un gasto mensual de 1.8 mdp.

Por lo que el bloque opositor al Gobierno Municipal, considera que el alcalde Elías Retes maneja un doble discurso, debido a que, aunque presume en sus discursos un buen manejo financiero, por otro lado continúa endeudando al municipio.

Traen un doble discurso, una cosa es lo que diga el alcalde y otra cosa es lo que vemos los ciudadanos, se dice que se ha hecho un buen manejo de los recursos, pero no lo vemos reflejado… Es obvio que no tienen la capacidad de hacer un buen manejo financiero en el municipio y eso lo estamos pagando los navojoenses”, expresó Miguel Corral Corral, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN).

El desorden financiero en su administración ha provocado que el munícipe no respete el Presupuesto, debido a que se han modificado los egresos de la comuna, para poder destinar el recurso al gasto corriente, sin importar afectar directamente a la ciudadanía, ya que para este 2023, se esperaba adquirir maquinaria y recolectores de basura, pero el dinero se envió a otros rubros.

En el Presupuesto del año pasado destinamos un recurso para la compra de tres recolectores, pero lamentablemente por la misma situación económica del Ayuntamiento, no se ha podido comprar ninguna maquinaria en lo que va de esta administración”, aseguró Guillermo Ruiz Campoy, regidor por Morena.

Los dejan sin recursos

María del Rosario Santiago Vizcarra, tesorera municipal, declaró que hasta mediados del 2023 el Ayuntamiento estaba solvente para el cumplimiento de los gastos operativos y administrativos, sin embargo el recorte drástico en las participaciones a finales de octubre y principios de noviembre cambió la situación.

La funcionaria municipal precisó que en promedio, la comuna recibía mensualmente más de 33.5 mdp, sin embargo, en el último trimestre, las participaciones tuvieron una disminución del 40 por ciento, ya que sólo se han recibido 20.5 mdp. “Se promedia una reducción cada mes en 20 millones de pesos. Falta diciembre aún, pero no podemos esperar a ver si llegan o no, creemos que no van a llegar, pero no podemos atenernos a ver si hay algún adelanto o no”, puntualizó.

Lamentablemente, aunque pareciera que esto no pudiera empeorar para la administración de Jorge Alberto Elías Retes, existe la amenaza de que algunas cuentas bancarias de la comuna puedan ser embargadas, debido a los múltiples juicios que tiene en su contra, por lo que en caso de que el tribunal dictamine a favor de los demandantes, las finanzas municipales recibirán otro golpe más.

Fuente: Tribuna