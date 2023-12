“Es una investigación en curso”: Lamarque Cano respecto a los hechos donde asesinaron a 3 jóvenes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En relación a los hechos violentos que se registraron en Cajeme el sábado pasado, 9 de diciembre, en donde tres jóvenes perdieron la vida en un supuesto enfrentamiento armado entre personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y un grupo de presuntos sicarios, el alcalde municipal dio a conocer que es una investigación que está llevando a cabo por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Javier Lamarque Cano, destacó que fincar responsabilidades en base a las indagatorias correspondientes, es un trabajo que le corresponde a las instituciones en materia de investigación e impartición de justicia del orden estatal. El edil cajemense destacó que se ha mantenido en constante comunicación tanto con los familiares de las víctimas como con las autoridades estatales, esto con el objetivo de que los hechos se resuelvan conforme a derecho.

Recordó que debido a que no es un hecho en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), destacó que como autoridad no puede intervenir en un hecho en el que no tuvo participación la corporación local y reiteró que el proceso de investigación corre a cargo de la Fiscalía del estado. En el marco de su encuentro mañanero con los medios de comunicación, y ante el vacío de información que existe respecto al caso, el alcalde fue cuestionado respecto a si podría gestionar un encuentro con el titular de la Fiscalía del Estado, Gustavo Salas, a fin que despeje las dudas que prevalecen respecto a los hechos antes mencionados, diciendo el munícipe que podría darse el caso.

Los hechos

De acuerdo con información de la Fiscalía de Sonora, hace aproximadamente dos días, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación (AMIC) realizaron una persecución en contra de supuestos sicarios en la Cabecera Municipal de Cajeme, al norte de Ciudad Obregón. Las autoridades indicaron a través de un comunicado que los sospechosos fueron abatidos en las calles Sufragio Efectivo y Cananea, luego de que estos, presuntamente habrían baleado los transportes de los efectivos. Los peritos revelaron que, tras catear el auto de los supuestos criminales, localizaron armas de fuego.

Ciudadanía protesta por la muerte de tres jóvens a manos de elementos de la AMIC

Sin embargo, trascendió información de que los ahora occisos, en realidad no habrían estado armados y mucho menos eran criminales, motivo por el que varios ciudadanos se manifestaron en la plaza Álvaro Obregón, frente al Palacio Municipal, con la finalidad de exigir justicia, puesto supuestamente, el caso estaría lleno de irregularidades. Cabe señalar que, en redes sociales, el grupo Ciudadanía Unida emitió una serie de documentos que indican que, en realidad, no se localizaron armas en el vehículo de los jóvenes.

