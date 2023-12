AMLO, sin fecha para reapertura de cruce fronterizo entre Sonora y Arizona

Ciudad de México.- Desde hace más de 10 días, la entrada de Lukeville, en el Sur de Arizona (Estados Unidos) está cerrada de manera indefinida, debido a que funcionarios fronterizos estadounidenses detectaron que un mayor número de migrantes cruzan por esta parte de la frontera con México. Esta decisión ha comenzado a afectar a la economía y turismo de Sonora, sin embargo, la Federación no sabe cuándo reabrirá este cruce fronterizo.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, miércoles 13 de diciembre del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano informó que si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya reportó una disminución en el número de migrantes que pretenden cruzar a EU desde el estado de Sonora y el Noroeste de la República Mexicana, aún no hay fecha para la reapertura de la garita Lukeville. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agregó que "espera que pronto se normalice la situación".

AMLO asegura que número de migrantes ha disminuido en frontera Sonora-Arizona. Foto: Internet

Por otra parte, la Federación reconoció que aún no tiene un estimado de cuánto afectaría en materia económica el cierre de la garita Lukeville al estado de Sonora. Sin embargo, el mandatario tabasqueño sostuvo que México y Estados Unidos tienen una buena relación comercial y que estas situaciones no representan un peligro financiero; también mencionó que se resolverá pronto porque conviene a ambas partes.

No, [no se tiene estimación de daños]. La verdad es de que es muy buena relación comercial de Sonora con Arizona y de toda la frontera de México con EU y se pueden presentar estos casos; ya ha sucedido, en el caso de Texas, con Tamaulipas, pero es transitorio, se resuelve pronto porque a todos nos conviene que se mantenga la comunicación por cuestiones de tránsito de personas, que es lo más importante, y también de mercancías y no, no se ha agravado la situación, ya va en vías de solución", apuntó AMLO.