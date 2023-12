Ante sequías en Sonora, AMLO pide esperar lluvias; promete atender crisis de agua

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El estado de Sonora vive una crisis de agua. A diferencia de años anteriores, este 2023 no se tuvieron las lluvias fuertes de fin de año, las cuales ayudan a llenar las presas y tener reservas para la época de la plantación. No obstante, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a la población tener paciencia y esperar a ver si en días próximos, con la llegada del invierno, se desataban precipitaciones.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, miércoles 13 de diciembre del 2023, el presidente de la República Mexicana fue cuestionado sobre la situación hídrica en Sonora, ya que el Organismo Cuenta del Noroeste, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que varias de las presas de la entidad están en una capacidad menor al 50 por ciento, además de que no se han presentado las precipitaciones pluviales que suelen llegar de cara al invierno.

Ante esto, el mandatario López Obrador informó que el Gobierno Federal estará pendiente de una posible sequía en el estado sonorense; cabe puntualizar que AMLO es muy cercano al gobernador Alfonso Durazo Montaño, y que mantienen una constante comunicación. No obstante, pidió a la población estar atentos a los cambios del clima y a la posible temporada de lluvias, la cual podría desatarse en los primeros días del invierno y con la llegada de más Frentes Fríos.

Vamos a estar pendientes de la posibilidad de una sequía y ayudar, cómo siempre lo hacemos, que no falte el agua primero para uso doméstico y que también se tenga agua para las actividades agrícolas, pero no nos adelantemos, todavía, hay lugares donde para estas fechas no llovía en el sureste y está lloviendo, y hay que esperarnos", expresó el presidente AMLO en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional.

En esta misma intervención, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano sostuvo que estará pendiente de la situación del agua en Sonora, y que no dejará sola a la población, ya que esa es la bandera del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T): "De todas maneras, estamos pendientes, siempre estamos pendientes, no dejamos a la gente sola. Nosotros entendemos que gobernar, es velar de estar siempre atentos, ayudando a la gente, no somos iguales, aunque se enojen".

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'