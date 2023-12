"Incremento de presupuesto de Cajeme no obedece a presiones": Javier Lamarque

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- “La ampliación y aprobación del presupuesto para Cajeme, no se debió a ninguna presión de nadie, que quede claro”, afirmó el alcalde Javier Lamarque Cano, probablemente en referencia a un comunicado emitido por Cajeme Unido, en el cual sus integrantes agradecen a funcionarios estatales la apertura para recibirlos y abordar el tema de los fondos para el municipio.

En el comunicado, en apariencia, los miembros de dicha agrupación manifiestan que el incremento y reasignación de recursos para Cajeme, se debió a las gestiones que realizaron ante las autoridades estatales en días pasados. Al respecto, el edil cajemense destacó que el aumento del presupuesto, el cual pasó de 75 a 305.9 millones de pesos, se derivó de una reunión que él sostuvo con el gobernador Alfonso Durazo y su equipo de trabajo, el pasado 5 de diciembre.

Pese a que consideró que la misiva del mencionado grupo no conlleva tintes políticos, el alcalde consideró que no es ético adjudicarse logros que no le corresponden y calificó como lamentable que detrás de un comunicado existirá una voluntad con dolo y motivación política. Javier Lamarque Cano, expresó su agradecimiento al gobernado Alfonso Durazo, y a José Manuel Quijada Lamadrid y Germán Palafox, secretario y subsecretario de Hacienda, respectivamente, por atender su solicitud de mejorar el presupuesto de Cajeme.

El pasado viernes, 8 de diciembre, Lamarque habló sobre la posibilidad de un incremento del 200 por ciento del presupuesto del próximo 2024, para Cajeme. En aquella ocasión, el mandatario explicó que, en caso de que esto ocurriera, los fondos serían destinados para diversas obras públicas, entre las resaltan la rehabilitación de vialidades e infraestructura hidráulica y sanitaria. Asimismo, el edil mencionó que una parte de estos ingresos iría a dar a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Cabe señalar que, esta no sería la primera vez que el alcalde de Cajeme ha dedicado gran parte del presupuesto para la rehabilitación de la vialidad, puesto en su pasado informe de gobierno, del 16 de septiembre, destacó que, entre sus logros se encuentra la inversión de 490 millones de pesos en la rehabilitación de 671 millones 968 metros de la localidad, entre las que resaltan la pavimentación, recarpeteo, baches y diversas obras de infraestructura, así como la construcción de nueve cruceros de conreto hidráulico que permitan el traslado de agua potable y alcantarillado.

