Claudia Sheinbaum no prende en Sonora tras gris gira; llena eventos con 'acarreados'

Guaymas, Sonora.- Con dos horas de retraso, la precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, llegó ayer a Guaymas a un evento en el malecón turístico, donde se notaba poco ánimo, además de un entorno desangelado. La exjefa de gobierno de la Ciudad de México no ‘prendió’ a los asistentes pese a las arengas realizadas y sus intenciones de interactuar mediante un discurso similar al del presidente López Obrador, que mediante la polarización pretende ganarse el aplauso del pueblo.

"¿Como esta Guaymas?", preguntó al inició de su discurso para encontrar poca respuesta y decir enseguida: "como que no se oyó", aunque realmente se escuchó perfecto desde el escenario montado con gran equipo de sonido. Sheinbaum Pardo justificó su retardo a los asistentes, al comentarles que venían de Hermosillo porque se retrasó el avión de la Ciudad de México y pidió comprensión y agradeció el aguante en el mitin.

Ante el retardo del evento hubo gente que se tuvo que retirar, ya que desde antes de las nueve de la mañana esperaban a la aspirante presidencial, la mayoría traídos desde el Valle de Guaymas y colonias populares.

ACARREO

En el evento de Claudia Sheiunbam en el Puerto hubo un acarreo como en los 'mejores tiempos' del PRI y hasta perfeccionado, sin existir una pizca de vergüenza. Con derroche, a Guaymas llegaron al menos sesenta autobuses de las comunidades yaquis, ejidos de Guaymas y Empalme, así como de San Ignacio Río Muerto y Rosario Tesopaco.

El acarreo y dispendio de recursos molestó a los guaymenses que expresaron su descontento por las practicas similares de otros partidos, de quienes dicen "ser diferentes". Gloria Bojorquez, vecina guaymense dijo "apenas así hay derrama económica en Guaymas, de tanta gente acarreada que trajeron al evento, de quienes dicen que no son iguales".

Veronica Limon, líder social de Guaymas Norte "apenas así con acarreados medio llenan, digamos que se limpiaron los partidos del PRI, PAN y PRD, y se fue la basura a Morena". Agrego "volvemos a las mismas prácticas de antaño, ya le cambiarían al sandwich, frutsi y la naranja". Mario Amaya, catedrático universitario apuntó "siempre será lo misma y con todos, mismas prácticas de siempre. Y tan habladores que luego le tiran a la oposición si ahí están los peores".

CONTINUAR TRANSFORMACIÓN

Al visitar Guaymas por primera ocasión la precandidata presidencial de la república de la coalición 'Sigamos Haciendo Historia' mantuvo su perfil obradorista, haciendo alusión a que, de ganar las elecciones el próximo año, su gobierno sería uno que buscaría mantener las políticas actuales para poner “el segundo piso de la Transformación”.

Sheinbaum, insistió en la agenda presidencial en contra de la Suprema Corte y los organismos autónomos, además de dividir a la población entre conservadores y el pueblo que apoya al obradorismo. En el evento, Claudia mostró su hartazgo ante el reclamo ciudadano por la falta de apoyos sociales y les pidió bajar las cartulinas con que exigían el respaldo del gobierno federal, asegurándoles que les tomarían sus teléfonos para ser atendidas posteriormente.

Su discurso lo ofreció ante poca gente, pues ante la tardanza y el sol, mucha gente comenzó a dispersarse, algo que no agradó a los organizadores del desangelado evento.

LO MISMO

En Hutabampo, segunda parada de la morenista, la cosa no fue tan diferente, pues además de una clara desorganización y el comienzo tardío, más allá de los acarreados, no hubo interés de la ciudadanía en asistir a la plaza de armas. Resultó evidente que si el evento de Guaymas resultó de poco nivel, el de Huatabampo fue peor, notándose que caída la noche los habitantes no tuvieron interés en acudir y escuchar a Sheinbaum.

Fuente: Tribuna