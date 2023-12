Pese a Frente Frío, lluvias seguirán ausentes en el estado de Sonora este fin de semana

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Diciembre ya va a la mitad y las lluvias esperadas en el estado de Sonora aún no llegan. Y, lamentablemente, parece que no habrá precipitaciones en los próximos días, según el pronóstico del clima y el tiempo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El Frente Frío número 17 seguirá causando ambiente gélido y cielos nublados, mas la crisis hídrica no tendrá un momento de calma.

La Conagua y el SMN informan que este viernes el sistema frontal número 17 se extenderá en el noreste de la República Mexicana y el Golfo de México, en interacción con un canal de baja presión sobre dicho golfo y el abundante ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical; lo anterior ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste de México. No obstante, Sonora no tendrá precipitaciones.

Pronóstico del clima del fin de semana. Foto: Conagua

Para la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la noche de este viernes, y para la madrugada del sábado. También se pronostican rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, con tolvaneras. Se invita a la población de las sierras y el Norte del país, en la frontera de los Estados Unidos de América (EU), estar pendientes de los comunicados de Protección Civil.

La situación no cambiará a lo largo del fin de semana, pues durante el sábado 16 y domingo 17 de diciembre, la masa de aire polar asociada al frente, originará evento de 'Norte' fuerte a muy fuerte en el litoral del Golfo de México, la Península de Yucatán, el Istmo y Golfo de Tehuantepec; a su vez mantendrá el ambiente vespertino fresco a templado y el ambiente matutino y nocturno frío a muy frío, con heladas durante las madrugadas, sobre el norte, noreste, centro y oriente del país.

El ambiente gélido seguirá afectado a Sonora, donde además se esperan cielo parcialmente nublado durante el día y heladas de -10 a -5°C. Aunque la crisis hídrica en el estado ya fue comunicada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el mandatario tabasqueño se limitó a decir que "estará pendiente" y además pidió a la población a tener paciencia y esperar las precipitaciones del invierno. TRIBUNA te comparte toda la información aquí.

¡Anticipa y prepara tus salidas!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua