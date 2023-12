Guadalupe Taddei mete al INE en una crisis a 6 meses de la elección más grande de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral, presidido por la sonorense Guadalupe Taddei, cerrará el año en medio de una grave crisis interna, producto de las diferencias y desacuerdos entre los representantes de los partidos políticos y las consejerías para desarrollar el proceso óptimo para nombrar a los titulares de varias áreas clave.

El viernes pasado, Taddei y los otros consejeros comenzaron a lanzarse acusaciones y señalamientos por la falta de nombramientos, los cuales no llegan pese a su urgencia, ya que estamos a solo seis meses de la elección más grande de la historia. Ese día, los consejeros UucKib Espadas y Jorge Montaño reventaron la sesión al abandonarla sin aviso previo ni justificación, lo que obligó a Taddei a llamar a otra sesión un día después para evitar que este procedimiento de designaciones continuara prolongándose.

Con esta estrategia, se evitó que los encargados de despacho de las direcciones ejecutivas y de unidades técnicas se mantengan al frente de estas áreas para 2024, ya que se establecieron límites temporales para estas designaciones de 30 días, algo que Taddei no veía con malos ojos al tratarse de gente que ella instaló. Pero al final debió ceder y, forzada, no tuvo más opción que comprometerse a presentar sus propuestas de titulares a la secretaría ejecutiva y otras áreas del Instituto, lo que hizo ayer con María Elena Cornejo y Miguel Ángel Patiño.

Pero, en el colmo del absurdo, en la reunión de ayer entre los consejeros, no hubo acuerdo y ninguno de las dos propuestas obtuvo los ocho votos necesarios, es decir, Taddei fue incapaz de tejer un acuerdo para salvar la situación. Destaca lo que ocurrió con Cornejo que tuvo siete votos, pero no el de Taddei, quien pese a haberla propuesto no la quiso como nueva secretaria ejecutiva, en una maniobra extraña de la sonorense, quien a su vez debió claudicar en su empeño por imponer a su mano derecha, el sonorense Roberto Félix.

Los analistas electorales y expertos en la materia han señalado que todo se debe a la injerencia de Morena en el proceso, intereses a los cuales se acusa a Taddei de intentar responder. Por ello lo significativo que resulta que el Consejo General del INE haya forzado a su presidenta a procesar los nombramientos, algo inédito.

Muy importante que el Consejo General del INE tenga gobernabilidad. Inédita la falta de conducción, yo no recuerdo haya ocurrido en más de tres décadas algo parecido", dijo Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto.

Alfredo Figueroa, exconsejero del organismo, fue más allá y apuntó a que la crisis y la tensión en el Consejo General se debe a que Taddei "responde claramente a los intereses de Morena". El analista Ernesto Guerra señaló que la presidenta del Instituto simplemente incumple con sus obligaciones, pues no sólo se trata de las propuestas de nombramientos de direcciones, sino también los de mandos medios.

El periodista especializado en materia electoral, Ernesto Nuñez, detalló que parte del problema está en que Taddei insiste en que los titulares de la Secretaría Ejecutiva sea uno de los que ella colocó como encargados de despacho, algo que no ha gustado en el Consejo.

Niega problemas

Ante las acusaciones y señalamientos de que se ha dejado influenciar por el oficialismo, así como de que trabaja para los intereses del Movimiento de Regeneración Nacional, Taddei lo rechazó con contundencia y aseguró que “no existe injerencia de cualquier niel de gobierno, de la iniciativa privada o de actores políticos en el INE”. Para la consejera presidenta, estas diferencias “son normales en cualquier órgano colegiado”, por lo que no consideró que se trata de rebeliones o una lucha de poder en el interior del Instituto.

Pero, por ejemplo, la consejera Carla Humphrey no coincidide con ello y aseguró no recordar “una crisis institucional como la que estamos viviendo”. “No hay pleito en el seno del Instituto Nacional Electoral. A mí parece que son diferencias normales en donde hay que respetar la atribución de cada una de las consejerías en donde se establecen puntos de vista y se otorgan votos”, dijo Taddei en entrevista con MVS.

Desbandada

Por si algo faltara en la ecuación, en las últimas horas se han multiplicado las renuncias de funcionarios dentro del INE. Además de una serie de mandos medios, responsables de áreas torales también han dado un paso al costado. El lunes se dio a conocer que al menos tres funcionarios operativos entre ellos el que se encargaba del Programa de Resultados Preliminares (PREP) que se utiliza en cada elección, presentaron sus renuncias.

Con ello, el coordinador general de la Unidad de Servicios de Informática, Jorge Torres, se sumó a las salidas que se han registrado en el órgano electoral en las últimas semanas. El ahora exfuncionario estaba a cargo de la Unidad de Servicios de Informática , donde se desarrollan las tareas de fiscalización, monitoreo de los precandidatos y candidatos, la aplicación para los registros de los candidatos independientes, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el voto electrónico y, en general, la infraestructura tecnológica del INE.

