Padres de familia bloquean la entrada a Huatabampo por cierre de estancia infantil

Huatabampo, Sonora.- Padres de familia bloquearon la entrada principal del municipio de Huatabampo a manera de protesta por el cierre de la Estancia Infantil 'Los Generalitos'. Sin embargo, pese al caos vial generado por la manifestación, hasta el momento no han obtenido respuesta favorable por parte del IMSS, por lo que se espera que los bloqueos continúen durante los próximos días.

Aproximadamente a las 11:00 horas de este viernes, el grupo de manifestantes se colocó bajo el letrero de "Bienvenida" en la entrada norte del municipio y durante algunas horas, ningún vehículo pudo ingresar o salir de la 'Tierra de Generales'.

De acuerdo con las manifestantes, este viernes fue el último día en funciones de la guardería, por lo que a partir del próximo lunes, aproximadamente 200 infantes se quedarán sin algún resguardo seguro y que a su vez, les permita continuar su desarrollo social.

Por ello, las madres decidieron bloquear la entrada principal de la ciudad, hasta que algún representante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Ayuntamiento de Huatabampo, les asegure que las acompañarán en su gestión por la apertura de la estancia.

Nos cerraron la estancia y la mayoría de los padres de familia no tenemos un plan B, nos tomó por sorpresa el anuncio del cierre, debido a que no sabemos dónde dejaremos a los niños, ya que algunos no cuentan con la posibilidad de cambiarlos a otra guardería o dejarlos con algún familiar", indicó María, madre de familia manifestante.