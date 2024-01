'Robo hormiga' se reduce en un 60 por ciento gracias a esta infalible medida de seguridad

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Históricamente, el delito conocido como 'robo hormiga' ha sido el principal enemigo de los locatarios del Mercado Municipal de Navojoa, sin embargo, tras la instalación de cámaras de video vigilancia, los casos se han reducido hasta en un 60 por ciento.

Jesús Alberto Nuño Rodríguez, locatario del Mercado Municipal indicó que: "Ha disminuido mucho a raíz de que los compañeros comenzaron a meter cámaras de seguridad. No te puedo decir que ya no se da, pero ahora ocurre en menor escala, porque hay casos donde de plano no te das cuenta y se llevan cosas pequeñas o que están a la mano".

Señaló que los primeros locales en instalar cámaras de video vigilancia fueron la fuente de sodas y tortas 'La Muralla', así como los abarrotes al interior del Mercado, por lo que al ver los resultados, los comerciantes de ropa, calzado y mochilas optaron por replicar esta medida de seguridad.

Sin embargo, a pesar de los avisos de la presencia de las cámaras, así como la publicación de las fotografías de las personas que son captadas robando, hay personas que continúan cometiendo este tipo de robos.

De igual forma agregó: "Al no tener cámaras de seguridad quedábamos completamente vulnerable, ya que si te descuidabas por atender a una persona, su acompañante aprovechaba y robaba. A pesar de que tenemos carteles avisando de las cámaras se animan a robar".

Detalló que incluso, han sido evidenciadas madres de familia jóvenes, quienes lamentablemente utilizan a sus pequeños para cometer el hurto: "Tenemos videos donde, por ponerte un ejemplo, aquí han venido mamás jóvenes y le ponen la mochila al niño y se van sin pagar. Normalmente agarran lo que esté a la mano en los pasillos, lo que esté exhibido, no ingresan al negocio, puede ser pantalón, playera, mochilas, juguetes, etc.".

