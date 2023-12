De nueva cuenta el Covid-19 incapacita al alcalde de Cajeme Javier Lamarque

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora. - De nueva cuenta el coronavirus, afectó la salud del alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, quien se vio obligado a ausentarse de las obligaciones y actividades propias de su investidura. Esta sería la tercera vez que Lamarque Cano contrae Covid-19.

Fue a través de un comunicado, que el edil cajemense hizo público el estado que guarda su salud, sin embargo, destacó que ha sostenido reuniones privadas con algunos funcionarios de su administración para darle trámite a los asuntos que requieren de su atención. “Les comparto que en días pasados me enfermé de Covid, por lo cual, por indicación médica, me vi obligado a recluirme en tanto me recuperaba. Lo anterior no me permitió asistir a actos públicos, no obstante, no me desentendí de mis responsabilidades de gobierno, para lo cual he sostenido distintas audiencias privadas con los funcionarios para desahogar los asuntos urgentes”, dijo el alcalde en el comunicado.

Javier Lamarque Cano

Lamarque Cano, dio a conocer que este martes se trasladará a Hermosillo para reunirse con funcionarios del gobierno estatal para abordar temas relacionados con el presupuesto que se le asignará a Cajeme para el 2024. Finalmente, el alcalde agradeció a las personas que han preguntado por su estado de salud. “Agradezco a quienes preguntaron por mi salud y les envío a todas y todos un afectuoso abrazo. Y recuerden que seguiremos trabajando juntos por Cajeme y con visión de futuro”.

Hay que señalar que hace unos días, el director de Comunicación Social del Ayuntamiento confirmó que el alcalde estaba enfermoy destacó que los pormenores o el estado que guarda la salud de Lamarque Cano se daría a conocer por medio de un comunicado oficial. Cabe destacar que durante los últimos días, se han realizado una serie de eventos oficiales, los cuales tradicionalmente son encabezados por el presidente municipal, sin embargo, había llamado la atención la ausencia del edil; mientras que su esposa Patricia Patiño Fierro ha estado en su representación.

Hasta el momento de la publicación de la presente nota, el Ayuntamiento de Cajeme, no había hecho llegar el comunicado oficial mediante el cual dará a conocer el estado de salud de Javier Lamarque.

Javier Lamarque Cano nació en Ciudad Obregón, Sonora, el 1 de agosto del año 1953 y todo parece indicar que desde muy joven se vio atraído al área de Ciencias Sociales, puesto estudió la Licenciatura de Sociología en la Universidad del estado fronterizo. Tras ello, se desempeñó como político, carrera que puso en práctica al unirse al Partido de Revolución Democrática (PRD), aunque años más tarde renunció y se unió a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde actualmente milita.

Fuente: Tribuna