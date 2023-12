Derrames de aguas negras son problema en Sonora desde hace 10 años: Preparan marchas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Con calles totalmente destrozadas por las fugas de aguas negras, algunas que tienen ya más de 10 años en esas condiciones, se encuentra hoy en día en el fraccionamiento Bicentenario, en el municipio de Guaymas, al Sur de Sonora. Vecinos de dicha localidad denuncian que se encuentran hartos de la problemática y que ya preparan diversas manifestaciones para que las autoridades atiendan este problema, el cual incluso podría causar daños a la salud.

Residentes del sector, la mayoría de escasos recursos, informaron que desde hace un mes se agravó la situación, donde las vialidades se encuentran llenas de fugas que hace difícil hasta caminar por la colonia, además de ser un gran problema para la salud de la gente.

'Encharcadas' las calles de Guaymas

Valentín Méndez, vecino del fraccionamiento y afectado por el derrame de aguas negras, dijo a TRIBUNA que las fugas tienen ya casi diez años “algunas son nuevas de tres a cuatro años; toda esta agua se me ‘encharca’ en la salida de mi casa y corre unas tres cuadras abajo hasta llegar al arroyo".

Esta situación ya se ha tornaba demasiado delicada, porque ahora ni las personas pueden caminar por la calle, los carros como sea le sacan la vuelta, pero los niños cuando vienen de la escuela corren riesgos de salud”, relató en tono molesto.

El residente precisó que el fin de semana él y otros vecinos se reunieron en grupo y acordaron organizarse para hacer manifestaciones en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y en el palacio municipal de Guaymas.

De acuerdo con la CEA, en el fraccionamiento existe un colapso de la red de drenaje en la calle principal, siendo necesario una fuerte inversión para solucionar la problemática, no obstante, no han dicho cuándo se podría arreglar este problema. Aún no se ha especificado cuándo se realizarán las manifestaciones por parte de los residentes del fraccionamiento Bicentenario.

Fuente: Tribuna