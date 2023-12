Un restablecido Javier Lamarque anuncia su visita a Hermosillo para cabildear presupuesto

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora. - Restablecido del coronavirus en apariencia, Javier Lamarque Cano, alcalde de Cajeme, anunció que se reunirá con funcionarios estatales para abordar el tema del presupuesto, esto en el marco de que cámaras y organizaciones mostraron su preocupación por los pocos recursos que le tocarían al segundo municipio más importante de Sonora.

El alcalde de Cajeme, agregó que entre los encuentros que sostendrá en la capital sonorense, destaca su reunión con el titular de la Secretaría de Hacienda, José Manuel Quijada Lamadrid y los diputados cajemenses.

Señaló que tiene buenas expectativas respecto a la designación de los recursos para el municipio, apelando a que encontrará buen ánimo entre los involucrados en la asignación del presupuesto. Lamarque Cano, destacó que seguirá trabajando para consolidar la transformación del municipio y a través de las redes sociales envió un mensaje de afecto a sus gobernados.

Hay que señalar que, hace poco, se informó que Javier Lamarque Cano se vio obligado a ausentarse de las obligaciones y actividades propias de su investidura, por lo que fue la tercera vez que contrajo Covid-19.

Fue a través de un comunicado, que el edil cajemense hizo público el estado que guarda su salud, sin embargo, destacó que sostuvo reuniones privadas con algunos funcionarios de su administración para darle trámite a los asuntos que requieren de su atención. “Les comparto que en días pasados me enfermé de Covid, por lo cual, por indicación médica, me vi obligado a recluirme en tanto me recuperaba. Lo anterior no me permitió asistir a actos públicos, no obstante, no me desentendí de mis responsabilidades de gobierno, para lo cual he sostenido distintas audiencias privadas con los funcionarios para desahogar los asuntos urgentes”, dijo el alcalde en el comunicado.

Fuente: Tribuna