Combate a la corrupción, una deuda pendiente en el municipio de Navojoa 

Navojoa, Sonora.- El combate a la corrupción en el Ayuntamiento de Navojoa se ha convertido en palabras al aire, debido a que a pesar de los múltiples señalamientos hacia administraciones anteriores, poco se ha hecho por esclarecer o denunciar a los responsables.

El ejemplo más claro de ello, es la polémica auditoría externa realizada a la administración de Rosario Quintero, por la cual, el Gobierno Municipal pagó más de 100 mil pesos, sin embargo, hasta el momento no ha presentado los resultados.

¿En verdad se combate la corrupción?

De acuerdo al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), derivado al análisis del Capítulo 3 mil correspondiente al rubro de Servicios Generales, se observó que el Ayuntamiento de Navojoa realizó pagos de servicios sin contar con los contratos por la prestación de los mismos y sin que exista un reporte de los trabajos realizados (entregables) por un monto de 610 mil 202 pesos.

No obstante, entre dichos servicios se encuentra el pago por la Auditoría de los Estados Financieros en los periodos del 16 de septiembre de 2018 al 15 de septiembre de 2021, para conocer la situación financiera que heredó la actual administración, pero hasta el momento, los resultados continúan siendo una incógnita para el propio Cabildo.

A fin de cuentas tenemos como resultado de que hubieron malos manejos, pero nunca pudimos ver la auditoría completa, solamente se nos mostró ciertos detalles porque en Contraloría Municipal se decidió reservar el expediente y no entendemos por qué", indicó Carlos Alberto Quiroz Romo, regidor miembro de la Comisión Anticorrupción.

Actualmente, la Comisión Anticorrupción tiene sobre la mesa el caso de la contratación de un despacho legal, el cual, atendió una situación del Oomapasn, sin embargo, los ediles aseguran que dicho convenio no contó con la autorización de la Junta de Gobierno, por lo que se decidió no pagar los honorarios, provocando que el particular demandara al Ayuntamiento, exigiendo un pago cercano a los 20 millones de pesos.

Es un tema que tenemos pendiente, y que nos viene a costar mucho dinero a los navojoenses. Ese tema está en los tribunales y todavía no se define, pero en su momento exigimos que todo aquel que tuviera culpa en este contrato vergonzoso, pague", puntualizó Quiroz Romo.

Como parte de los trabajos de investigación, se solicitó una entrevista al presidente de la Comisión Anticorrupción, Jesús Manuel Leyva López y al secretario, Felipe Gutiérrez Millán, para conocer a detalle los trabajos anticorrupción que se realizan en Navojoa, sin embargo, no mostraron interés en transparentarlos.

Fuente: Tribuna