 Navojoa registra una reducción del 65% en las participaciones federales que recibe

Navojoa, Sonora.- María del Rosario Santiago Vizcarra, tesorera municipal de Navojoa, aseguró que hasta mediados de 2023 el Ayuntamiento estaba solvente para el cumplimiento de los gastos operativos y administrativos, sin embargo el recorte drástico en las participaciones a finales de octubre y principios de noviembre cambió la situación.

Lo estimado era recibir participaciones por 654 millones de pesos para 2023, incluyendo las etiquetadas del ISR, Fortamun y FAIS, precisó, de ellas libres de ejecución solo 401 millones.

El promedio mensual de estos recursos había sido de 33 millones 499 mil pesos, sin embargo en octubre solo recibieron 20 millones 500 mil pesos y en noviembre 24 millones, esto es 12 y 9 millones menos respectivamente, abundó, promediando la reducción cada mes en 20 millones.

Falta diciembre aún, pero no podemos esperar a si llegan o no, creemos que no van a llegar, ni tampoco atenernos a si hay adelanto o no, esto no es un problema nomás de Navojoa, sino de los 72 municipios de Sonora", puntualizó Santiago Vizcarra.