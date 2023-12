Ayuntamiento de Cajeme presta dinero al rastro municipal para que pague aguinaldos

Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco de una sesión extraordinaria y pública de cabildo, realizada la tarde de este viernes, el Ayuntamiento de Cajeme aprobó otorgarle un crédito al Rastro Municipal para efectos de que cuente con los recursos necesarios para el pago de aguinaldos.

El monto del crédito otorgado al mencionado órgano descentralizadores o para municipal, asciende a aproximadamente 1 millón de pesos. De acuerdo a los puntos expuestos para autorizar dicho crédito, se estableció que el recurso otorgado al Rastro Municipal, deberá ser restituido a las arcas municipales a más tardar el 15 de septiembre de 2024.

La autorización para el otorgamiento del mencionado crédito fue aprobada por mayoría por parte de los integrantes del máximo órgano colegiado del municipio. La propuesta únicamente tuvo un voto en contra de la regidora del PAN, Sara Piña.

Además, en la misma sesión se aprobó la renuncia de Gustavo Almada al cargo de regidor propietario, la cual será enviada al Congreso del Estado para que sea analizada y calificada de causa.

Mientras tanto, Luis Enrique Bueno Villegas permanecerá en su cargo como regidor propietario que ostenta desde el pasado mes de septiembre, cuando rindió protesta de Ley.

Hay que señalar que hace unos días, se informó que el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, se vio obligado a ausentarse de las obligaciones y actividades propias de su investidura, pues por tercera ocasión contrajo Covid-19, aunque actualmente ya se encuentra recuperado y trabajando de nuevo.

Fue a través de un comunicado, que el edil cajemense hizo público el estado que guardaba su salud, sin embargo, destacó que sostuvo reuniones privadas con algunos funcionarios de su administración para darle trámite a los asuntos que requieren de su atención.

Les comparto que en días pasados me enfermé de Covid, por lo cual, por indicación médica, me vi obligado a recluirme en tanto me recuperaba. Lo anterior no me permitió asistir a actos públicos, no obstante, no me desentendí de mis responsabilidades de gobierno, para lo cual he sostenido distintas audiencias privadas con los funcionarios para desahogar los asuntos urgentes", dijo el alcalde en el comunicado.