Ribereños de Guaymas, 'encañonados' y despojados de artes de pesca por la Marina

Guaymas, Sonora.- Por actos de hostigamiento, prepotencia y arbitrariedades de parte de infantes de la Secretaría de Marina (Semar), realizarán manifestaciones en protesta por los decomisos de artes de pesca por las fuerzas castrenses, advirtieron integrantes de federaciones y cooperativas pesqueras ribereñas de Empalme y Guaymas.

De acuerdo con la Sexta Región Naval de la Semar, fueron decomisadas 15 embarcaciones menores que se encontraban en el canal de navegación, cuando saben que se encuentra prohibido pescar en esa zona marítima.

Hubo balazos

Gilberto 'El Foro' Cota Valdez, presidente de la Federación Regional de Empalme y Guaymas informó que por la justificación de que presuntamente embarcaciones menores se encontraban en el área del canal de navegación en las inmediaciones del recinto portuario, hubo un operativo por parte de la Marina, donde se les decomisaron pangas y artes de pesca.

Cota Valdez citó "no es posible que nos traten como delincuentes, ellos afirmar que los compañeros se encontraban en el canal de navegación, lo que no es cierto, por Ley la Secretaría de Marina no debe de realizar decomisos, solo los oficiales de Conapesca pueden levantar acta de inspección de artes de pesca y definir un depositario de las mismas".

Recordó que no es la primera ocasión que se tiene esta situación, señalando estar cansados por lo que realizarán manifestaciones en los próximos días, donde además se buscará una mesa de diálogo con los mandos de la Sexta Región Naval.

En una acción que puso en riesgo la integridad física de mujeres y hombres del mar, los pescadores ribereños confirmaron que hubo hasta detonaciones de arma de fuego por parte del personal naval de la Unidad Naval de Protección Portuaria (Unaprop).

Marco Antonio González, pescador afectado, relató "me hicieron qué levantara las redes y me llevaron a la zona donde antes era el Ferry en el recinto portuario, donde se oyeron varias detonaciones, porque no mire a quien ‘corretearon’ ni nada, pero alcance a escuchar entre 8 y 10 detonaciones de proyectil".

Se nos subieron dos marinos, nos ‘encañonaron’ y pues ya no nos dijeron nada, nomás nos tenían encañonados, nos pidieron que levantáramos nuestras redes, Nosotros no estábamos en el canal donde ellos nos están disque prohibiendo", describió Desiderio Padilla, pescador de Empalme.

Área restringida

De acuerdo con un comunicado de la Semar, personal naval recuperó artes de pesca que representaban un peligro a la navegación de buques al encontrarse en el canal de acceso a Puerto, en las inmediaciones del polígono del recinto portuario de Guaymas.

Señalando que lo anterior se realizó durante recorridos de vigilancia marítima, donde se inspeccionaron 15 embarcaciones menores que se encontraban en la dársena de maniobras de buques, misma que se encuentra catalogada como un área restringida para la pesca por comprometer la integridad en la navegación para navíos de porte mayor.

Agregando que fueron inspeccionadas citadas embarcaciones y recuperadas 50 redes de pesca, las cuales fueron entregadas a las autoridades de Capitanía de Puerto y Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) respectivamente, para realizar el trámite correspondiente.

Fuente: Tribuna y FGJEM