Ciudadanía reprueba el servicio del transporte público de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Mal estado y pocas unidades de camiones y taxis, ausencia de parabuses así como colonias en las que no se brinda el servicio, son algunas de las deficiencias del sistema de transporte que han señalado los usuarios en Ciudad Obregón.

A través de un sondeo ciudadano realizado por TRIBUNA, se obtuvo que el 90 por ciento de los encuestados, califica como reprobado el servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades, siendo el tiempo de espera o costos por viaje las principales problemáticas mencionadas.

Falta de calidad

Carlos Amavizca, estudiante, señaló que es común esperar 40 minutos para que pase un camión: “el problema escala cuando oscurece, ya que, aunque sean las 7 de la tarde dejan de pasar o no terminan la ruta, porque no quieren entrar a ciertas colonias, o mismo pasa con los taxis, no siempre aceptan el viaje, dependiendo a donde vayas, ya sea por tema de seguridad o por el mal estado de las calles, ya me ha tocado que caemos en socavones”.

Mirna Tapia Ríos, ciudadana, compartió que no existen alternativas baratas para trasladarse por la ciudad, ya que incluso los denominados taxis ‘dieceros’ han incrementado sus tarifas hasta en un cien por ciento.

Lo más barato que se tenía como alternativa, eran los taxis colectivos, pero algunos ya pasaron de 10 a 15 o hasta 20 pesos por pasaje, y el tener que pagar carro de plataforma no conviene si lo tienes que hacer diario; y el esperar camión es un problema ya que no hay parabuses en la mayor parte de la zona sur de la ciudad, y en tiempos de calor es insoportable el estar parados bajo los rayos del sol o terminar todo mojado cuando llueve”, declaró.

Fernando Martínez, ‘diecero’, explicó que, ante los altos costos de operación, han tenido que incrementar la tarifa, señalando que aun cuando se han mejorado las calles, aún hay muchas en mal estado.

Bernardo Beltrán, concesionario, declaró que la falta de infraestructura vial, es un factor importante en el desgaste de las unidades, resultando en fuertes gastos de reparación, denunciando una falta de interés por parte de las autoridades en mejorar el servicio.

Como parte de la estrategia de movilidad, el pasado 9 de enero el gobernador Alfonso Durazo dio a conocer que se tendrán 350 unidades tipo van para operar en distintos municipios, correspondiendo 80 unidades de Ciudad Obregón, así como la construcción de mil 156 paradas de autobús en el estado.

