'El Pura Vida' recibirá apoyo mediante la pensión para adultos mayores

Navojoa, Sonora.- Francisco Ramón Romero López, mejor conocido como ‘Pura Vida’ ya cuenta con su tarjeta bancaria para ser acreedor del apoyo bimestral del Programa Federal ‘Pensión para el Bienestar’, recurso que asciende a cuatro mil 800 pesos.

Ramón, es un personaje emblemático de la Perla del Mayo, quien a pesar de vivir en situación de calle, siempre ha expresado su agrado de habitar en completa libertad.

Martín Preciado Bracamontes, delegado regional de la Secretaría del Bienestar, informó que fue el propio ‘Pura Vida’ quien se acercó a las oficinas a tramitar su pensión y al conocer su condición de vida, inmediatamente se procedió a apoyarlo.

La verdad no fue fácil, porque al momento de pedirle sus documentos, obviamente no los tenía. Buscamos su acta pero no aparecía, por ahí alguien nos dijo que fue registrado en Ciudad Obregón, por lo que tuvimos que tramitarla allá, de igual manera aquí en la Secretaría se le tramitó la credencial del INE para poder ingresarlo al programa”, mencionó.