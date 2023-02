Cajeme encabeza reportes por robo de vehículos; en los últimos tres meses de 2022 incrementaron

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a los esfuerzos realizados por las autoridades municipales para disminuir la incidencia en el delito de robo de vehículos, al cierre de 2022, el municipio no solo incrementó el número de reportes en un 12.95 por ciento, sino que, de acuerdo a cifras del Semáforo Delictivo durante los últimos tres meses de 2022, Cajeme encabeza la lista de denuncias.

Según la información, en el municipio, durante el año 2021, se registraron 718 denuncias, mientras que al cierre de 2022 se contabilizaron 811, lo cual representó un 33 por ciento del total de los registros de todo el estado, ubicando a Cajeme como el de mayor incidencia, seguido de Hermosillo con el 28 por ciento y San Luis Río Colorado con el 12 por ciento.

Robo a casas

Asimismo, en el rubro de robo a viviendas, aun cuando con relación a 2021, la incidencia se redujo un 13 por ciento, durante el último trimestre de 2022, los reportes se incrementaron en un 377.77 por ciento, puesto que, durante este periodo de 2021, se contabilizaron 18 denuncias, mientras que, en el mismo lapso, pero de 2022, la cifra alcanzó los 86 reportes.

Percepción ciudadana

Gilberto Huerta, comerciante en la zona de la Laguna del Náinari, explicó que en su experiencia el robo a automóviles es frecuente en el sector, y que no todos los afectados realizan denuncia. “Me ha tocado ver que les abren las ventanas o forsan las puertas para sacarles alguna cartera, bolso o incluso herramientas, y generalmente solo se resignan y no hacen por dar aviso a la policía, y es que, dicen que es pura pérdida de tiempo y que al final no recuperaran sus cosas, si se denunciaran todos los robos, la cifra sería muy alta”.

Fernando López, ciudadano, señaló haber sido víctima del robo de un carro, pero al ser este de procedencia americana, y no contar con placas, desistió en realizar alguna acción legal. “Aunque denunciara no me lo iban a entregar, lo que hice fue poner avisos en redes sociales para ver si alguien lo encontraba abandonado en algún lugar y solo así poder recuperarlo”, señaló.

Sobre el problema de inseguridad en viviendas, Genaro Valenzuela, herrero, declaró que, en los últimos años, se ha tenido un incremento de “jaulas” para casas, señalando que los clientes que acuden lo hacen generalmente tras haber sido víctimas de algún robo al interior de sus casas, pero también hay casos que lo hacen cuando sufren de pequeños robos constantes.

Varios vienen porque seguido se meten al porche de sus viviendas y les roban macetas, mangueras o algún otro objeto que pudieran tener, por lo que buscan mayor protección”.

Fuente: Tribuna