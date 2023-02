Por miedo, ciudadanos modifican su vida cotidiana en Cajeme; la inseguridad va al alza

Ciudad Obregón, Sonora.- La inseguridad que azota Obregón, recrudecida en los últimos meses del 2022 y los primeros días del 2023, ha obligado a los ciudadanos a cambiar sus hábitos; el temor de ser víctimas de la delincuencia le ha llevado a, incluso a modificar su vida social.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) que realiza el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), 47.3 por ciento de los obregonenses mayores de edad decidieron dejar de visitar a parientes y amigos, o al menos reducir la frecuencia con que lo hacían.

La verdad ya no voy a ver a mis papás de noche, solo lo hago de día, lo hago para evitar que pueda ser asaltado o que me toque alguna balacera, ya que en este sector (sur de la ciudad) se dan muchos casos de esos", indicó Luis, vecino de la colonia México.

Lo descrito puede explicarse a partir del conocimiento generalizado de balaceras u olas de asaltos en colonias tanto del sur como del oeste de la ciudad; la misma ENSU señala que 89 de cada cien habitantes perciben un alto nivel de inseguridad.

Pese a esto, el secretario de Seguridad Pública Claudio Cruz Hernández declaró que como autoridades han observado que la gente anda en la calle a altas horas de la noche: “en el sur de la ciudad observamos a personas que están afuera de sus casas, a las 11 12 de la noche, al igual que en la calle Miguel Alemán, que es donde se reúnen muchos jóvenes, entonces, si estuvieran temerosos, no saldrían de su casa”, apuntó pese a que los números dicen otra cosa.

Uno de los problemas que más aqueja a Obregón es la falta de alumbrado y la gente lo demostró en la ENSU, ya que el 64.9% dejó de caminar por las noches.

Me he vuelto más observadora, estoy atenta a otras situaciones que antes no, tenía esa confianza de salir y caminar tranquilamente, hoy con la violencia no me siento segura ni en mi casa, vivo con un ojo al gato y otro al garabato”, expresó Luz Haydee, de 53 años de edad.