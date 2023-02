Tesorería Municipal, el primer cambio de Elías Retes al frente de Navojoa

Navojoa, Sonora.- A cinco días de tomar las riendas del Ayuntamiento de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes confirmó el primer cambio dentro de su gabinete municipal, se trata de la renuncia de la tesorera María Teresa Acosta Piñuelas.

Durante Sesión Extraordinaria de Cabildo, de manera unánime se aprobó la propuesta del alcalde para la sustitución de la hoy ex tesorera; se trata de María del Rosario Santiago Vizcarra, quien fungía como directora de Ingresos.

A través de un oficio entregado a la Secretaría del Ayuntamiento el pasado 13 de febrero, Acosta Piñuelas presentó su renuncia al cargo de tesorera municipal, el cual entraría en vigor a partir de este martes 14 de febrero, una vez expuesto el balance financiero de la Cuenta Trimestral, correspondiente a los meses de octubre a diciembre.

Respetuosamente me dirijo a ustedes para agradecerles la oportunidad que me brindaron y el apoyo otorgado hacia mi persona, al mismo tiempo me permito presentarles mi renuncia con carácter de irrevocable al puesto de tesorera municipal por así convenir a mis intereses, de antemano les doy las gracias por la confianza que depositaron en su servidora”, indicó.