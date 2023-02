Patricia Patiño ve "imprecisiones" en señalamientos en su contra, pero no presenta pruebas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Aunque Patricia Patiño Fierro señaló como "imprecisa" la información que se publicó el pasado lunes en TRIBUNA, donde se indica que utiliza tanto al colectivo Mujeres al 100 y como el DIF Cajeme para promover su imagen, todo esto mediante el uso de recursos públicos, no presentó pruebas que desmientan los señalamientos, tal como el alcalde Javier Lamarque, que al defender a su también esposa, no sacó a la luz convenios de colaboración, actas constitutivas de la organización, recibos de donación, etcétera.

La primera dama de Cajeme organizó una rueda de prensa en el Palacio Municipal y no en las instalaciones del DIF, a donde convocó a la prensa local para hablar sobre la publicación de TRIBUNA que relataba la creación de Mujeres al 100 con fines políticos electorales en 2021 y como después se convirtió en una plataforma para su lucimiento personal, algo que, por cierto, consideró como "subjetivo".

Sobre la presentación de pruebas de descargo, la presidenta del Voluntariado del DIF se limitó a aclarar que se han destinado 2 millones 800 mil pesos a diferentes asociaciones (sin documento alguno), soslayando que todos estos movimiento deberían estar transparentados en las plataformas correspondientes, algo que no ocurre.

Yo no soy autoridad, pero le pediría a la directora del DIF que, mediante un oficio, le pudiera informar a los medios de comunicación de cuáles fueron los convenios que se firmaron el año pasado y cuáles este año", dijo.

"Me siento muy triste, me siento agraviada por esa nota. Que las mujeres no tienen derecho a organizarse para tratar de decidir quién puede llegar a gobernar", indicó Patiño, esto pese a que el reportaje realizado sobre sus vínculos con Mujeres al 100 no hace juicios sobre los derechos de las mujeres.

Cuestionada directamente sobre cómo se puede acceder a la información necesaria sobre el tema, ya que esta no se encuentra publicada en los sitios que marca la Ley de Transparencia, la presidenta del Voluntariado del DIF respondió que se pueden realizar consultas en las oficinas del organismo, en lo que sería algo poco ortodoxo para la práctica de la transparencia oficial. Patiño incluso aludió que no se transparentan los convenios a petición de las asociaciones, un detalle que también violenta la Ley de Transparencia.

Ve confusión

Ahorita lo tomo como una nota que confundió las cosas, que no fue acertada, es falso lo que está ahí y se puede buscar la información correspondiente. Pido respeto para el DIF y para Mujeres al 100", añadió.

Como se describe líneas arriba, desde su origen (inicios de 2021), las cuentas de redes sociales de Mujeres al 100 se dedicaron a promover la candidatura de Javier Lamarque. También se pudo observar cómo dichos perfiles promueven la imagen de Patiño y del mismo alcalde Lamarque; también a ambos, incluso a sus hijos y nuera, se les ha visto encabezando diversos eventos organizados por Mujeres al 100.

Además, Mujeres al 100 usurpó un nombre de una organización que sí existe y está debidamente registrada en el Estado de Guerrero. "Se dice que yo formé esta asociación en 2021, tampoco es real; se dice que utilizo Mujeres al 100 para promover mi imagen… y eso me parece muy subjetivo", afirmó Patricia Patiño.

