AMLO en Sonora: Donde hay más crimen y violencia, "lo mejor es fortalecer la Guardia Nacional"

Hermosillo, Sonora.- En la conferencia presidencial de este viernes, efectuada en la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sugirió al gobernador Alfonso Durazo destinar más recursos a la Guardia Nacional (GN) en la entidad, y no a la Policía Municipal ni a la de Seguridad Estatal Pública (PESP), pues aseguró que "donde hay más presencia de la delincuencia organizada lo mejor es fortalecer la GN".

En la 'mañanera' de este viernes 17 de febrero, el mandatario López Obrador declaró que le tema de seguridad en Sonora es muy importante para el Gobierno Federal. En esta intervención, retomó el informe que presentó el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) sobre la presencia de elementos en el estado, y mencionó que la entidad es de las más atendidas y que se están construyendo más cuarteles de la Guardia Nacional.

AMLO insiste en fortalecer la Guardia Nacional. Foto: Internet

En esta misma intervención, se dirigió al gobernador Alfonso Durazo, quien compartió que invertiría más recursos en la contratación de efectivos de la Policía Municipal y Estatal para Sonora, y le recomendó destinar ese dinero a la Guardia Nacional. López Obrador mencionó que si bien hay buenos elementos locales, estos están más presionados por las condiciones en las que viven; en cambio, los efectivos de la GN tienen mecanismos de protección que los permite realizar sus labores de forma diferente.

Bueno, me quedé pensado y se lo digo [a Alfonso Durazo], porque mi pecho no es bodega: no destines esos recursos, con ese propósito, mejor te ayudamos más creando más instalaciones y también con más elementos de la Guardia. Tiene una ventaja que es más importante", mencionó el presidente de México.