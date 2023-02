Repartidores de comida en Ciudad Obregón denuncian alza en la inseguridad

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un salario precario, falta de seguridad social y un constante riesgo de ser víctimas inseguridad o algún accidente, son algunas de las problemáticas que viven los repartidores de comida y conductores de plataformas.

En entrevista para TRIBUNA, Fabián Carrillo, empleado para una plataforma de entrega de alimentos, compartió: “Si esta difícil la situación, soy consciente que al salir a las calles uno está expuesto a alguna caída o a sufrir un choque, pero lo que más nos preocupar es el tema de la inseguridad, a mí, el año pasado me robaron a punta de pistola mi motocicleta”.

Prevención

Del mismo modo, aclaró que ante la situación de cuenta con otros empleos, argumentando que no es mucho lo que se gana como repartidor, y que el riesgo de ser asaltado o golpeado, no vale el sueldo. “Pero por la necesidad de completar un salario digno me obliga a continuar trabajando de repartidor, después de que me asaltaron tuve que sacar otra motocicleta a crédito, así que si ya de por sí, batallaba para completar el gasto, ahora es peor porque tengo que estar pagando por mi herramienta de trabajo”.

Aparte de la inseguridad, los restaurantes nos exigen una calidad en la entrega, cosa que se nos dificulta por el mal estado de las vialidades, muchas veces la comida llega batida, pero no es por falta de cuidado, hay muchas calles en mal estado”, expresó.

Del mismo modo, Gerardo Martínez, repartidor en bicicleta, explicó que es común el tema de robos, pero que no siempre realizan la denuncia ante las autoridades. “Es más el riesgo al que nos exponemos cuando denunciamos, porque luego nos llevan a identificar al asaltante y pues ven quien los denunció, lo malo es que a las 48 horas ya están sueltos los asaltantes y tememos que tomen represarías”.

Añadió que, a manera de protección, los propios repartidores se organizan en grupos de WhatsApp, para poder estar al pendiente de los compañeros, además de cargar con objetos para protección personal como ‘teasers’, varillas o bates.



“Pero al fin de cuenta, si nos ‘tumban’ con pistola, pues ya ni para donde hacerse uno, por lo mismo, hemos detectado las colonias de mayor riesgo, en donde limitamos o de plano no entregamos, aunque hay algunas plataformas que no te dejan escoger los pedidos que quieras aceptar, en esos casos, avisamos a los compañeros que anden por el lugar, para que estén al pendiente de cualquier situación”.



Detalló que entre las colonias que tienen como restringidas estan la Machi López, Nuevo Cajeme, los Presidentes, Real de Sevilla, las Haciendas, Santa Fe, los Alisos, Amanecer 1, la Guadalupe, Sierra Vista, los Ángeles, San Antonio, Puerta de Hierro, Luis Echeverría, Luis Donaldo Colosio, los Héroes, Villas del Trigo, Villas de Cortez, el Rodeo, Cuauhtémoc Cárdenas, Campanario, Cajeme, Matías Méndez, Linda Vista y Vista Hermosa.

Mientras que en la Beltrones, los Pioneros, los Monjes, Puente de Picos, las Areneras o Amanecer del Valle, no dan servicio.

“No todas las plataformas dan la opción de ver a donde se llevará el pedido, en mi caso, yo solo puedo saber el destino una vez que recojo la orden, y no tengo opción de cancelar porque me pueden dar de baja de la aplicación”, finalizó.

José Yáñez López, presidente de la asociación de ‘Restauranteros Unidos del Sur de Sonora’, explicó que principalmente los restaurantes que abren de noche son quienes tienen mayor cuidado en este tipo de restricciones en las entregas, señalando que la mayoría de comercios comienza a dejar de enviar comida a domicilio, cerca de las 22:00 horas, así como a ciertas áreas de la ciudad.