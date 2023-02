Minuto a minuto de la visita de AMLO a Loma de Guamúchil para revisar el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui

El presidente llama a dar celeridad a los proyectos, "no hay que descansar, ahorita no es tiempo para descansar, es tiempo para aplicarnos a fondo, para trabajar". También asegura que le preocupa la transferencia del Distrito 018, “no es carne asada, no son coyotas”, asegura y pide a Aarón Mastache Mondragón apretar el paso.