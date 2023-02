EroAgua reta a Oomapas de Cajeme a un debate público: "No hacen lo que les toca"

Ciudad de Obregó, Sonora.- A través de un video difundido por la empresa EroAgua, dirigido a la comunidad cajemense, su coordinador nacional, David Germán Hurtado, expuso que tras informar sus resultados presentados en el proyecto de fiscalización del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) de Cajeme realizado en el periodo del año 2022, el ayuntamiento lo calificó como un acto de protesta tras no ser renovado su contrato.

Esto es totalmente falso ya que no nos interesa trabajar con una autoridad que no va a hacer cumplir la ley, en este caso el Oomapasc, a quien se le presentaron dictámenes fundamentados y aun así no procedió a hacer lo que le tocaba, permitiendo que los usuarios clandestinos sigan operando de manera impune", declaró Germán Hurtado.