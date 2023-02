Familiares del joven Jesús Alonso marchan en Ciudad Obregón para exigir su búsqueda

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Bajo el lema "Todos los desaparecidos tienen los mismos derechos", la tarde de este jueves 2 de febrero, familiares, amigos y el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, realizaron una marcha pacífica en Ciudad Obregón, en apoyo a la búsqueda de Jesús Alonso Romero Valenzuela, de 18 años de edad, estudiante del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui (ITVY), quien fue privado de su libertad, el pasado 29 de enero en el Campo 29, municipio de Cajeme.



Rosario Valenzuela Chávez, madre del joven, declaró que este tipo de manifestaciones son para exigir a las autoridades que se dé celeridad a las investigaciones. "Por parte de Fiscalía he tenido respuestas, pero, ninguna concreta, todas son suposiciones, huecos que no pueden llenar, se solicitó el apoyo a las rastreadoras, porque ellas han encontrado personas vivas y personas sin vida, ¡Y yo voy a encontrar a mi hijo con vida, no voy a parar, lo quiero vivo y lo quiero ya!", declaró.





Por su parte, Juanita Aguirre, miembro del colectivo, declaró que existe un dolor por parte de los familiares de desaparecidos al no recibir el mismo trato por parte de las autoridades. "Mi hermano va a cumplir 3 años desaparecido, los cuales yo no me he cansado de salir a buscarlo, y no se me hace justo que, porque era un simple mecánico, no reciba el mismo trato que el de un profesional, y no estoy en contra de que hallaran al doctor, ojalá así trabajaran con cada uno de nuestros desaparecidos", expresó.

Fuente: Tribuna