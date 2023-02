Avanza Plan de Justicia en un 44%; yaquis piden más tierras a AMLO

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente Andrés Manuel López Obrador cerró su visita a Sonora con la revisión de los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, enfocándose en informar sobre el desarrollo de las obras que implican la ampliación del Distrito de Riego 018, la construcción del Acueducto Yaqui y diversas obras de equipamiento e infraestructura social.

Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua, detalló que actualmente el proyecto del acueducto presenta un avance del 44 por ciento y se espera que quede concluida a finales de este año; el proyecto pretende suministrar 200 litros por segundo de agua potable a 50 comunidades yaquis, beneficiando a cerca de 34 mil habitantes.

El presidente se refirió a los proyectos de distribución del agua como complejos: "No son cecina, no son carne asada, no son coyotas", pero apuntó a que su gobierno cumplirá cabalmente con los acuerdos. "Con estas obras se retoma el camino que nunca se debió de haber abandonado", dijo, por su parte, el gobernador Alfonso Durazo.

En cuanto a las obras que acompañan al tema hídrico están las sanitarias, a las que el mandatario se ha comprometido a culminarlas a través de la Secretaría Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).

Varias exigencias

En el evento realizado en Loma de Guamúchil, los yaquis agradecieron su presencia y le reconocieron los avances en el Plan de Justicia; Sergio Felipe Estrella Álvarez, secretario de la Guardia Tradicional de Loma de Guamúchil, dijo que “la justicia comienza a ser una realidad”, esto notándose con el freno al despojo de las tierras “y al respeto de nuestros derechos”.

El gobernó que usted encabeza es de esperanza y nos hace pensar que el futuro será mejor para las nuevas generaciones yaquis", añadió.

Luego de los cumplidos, los yaquis realizaron varias peticiones, entre ellas la regularización de varios predios en la zona de la Loma de Guamúchil, la mayoría en las inmediaciones de la presa Álvaro Obregón.

El Plan de Justicia tiene como eje principal la restitución de tierras a la etnia, que ya recibió 30 mil hectáreas; a entender de sus autoridades, existen pendientes, entre ellos dicha regularización. "Le pedimos el apoyo a la Sedatu para que estas tierras se reconozcan a favor de nuestro pueblo y las podamos usar para la agricultura y la ganadería", dijo Estrella.

Aunado al tema legal, el líder yaqui también sugirió que el gobierno federal otorgue recursos para adquirir las cabezas de ganado que habitan esas tierras, a lo que López Obrador se comprometió a revisar.

Al respeto, Adolfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), explicó que tras la restitución de las 30 mil hectáreas, se han realizado recorridos y se ubicó infraestructura ganadera, la cual las autoridades yaquis sopesan adquirir.

Regino Montes también dio a conocer que, en efecto, hay procesos legales aún en proceso, como la regularización de 8 mil 500 hectáreas en Loma de Guamúchil, o la declaración de que se trata de tierras nacionales.

También tenemos un pendiente acá en la parte llamada 'La Cuchilla' de aproximadamente 500 hectáreas y donde estamos solicitando el valioso apoyo del señor gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, para que nos pueda aportar la información catastral, de modo que una vez que tengamos la información podamos definir el procedimiento a seguir para que se puedan revertir estas tierras a favor del pueblo yaqui", expresó.

Agradecido

En su participación, el gobernador Alfonso Durazo Montaño expresó que por primera vez un gobierno federal, desde Lázaro Cárdenas, ofrece respuestas a las necesidades del pueblo Yaqui.

La etnia yaqui ha sido ejemplo de dignidad y resistencia frente a los embates de una errada idea de progreso que los excluyó de sus beneficios y los considero obstáculos para el desarrollo, hasta el grado de su exterminio, ahora el Plan de Justicia Yaqui, es el proyecto de reivindicación histórica más trascendente que han recibido estos pueblos", declaró.

El mandatario añadió que se continúa con el cumplimento de la deuda de bienestar que se tenía con la nación yaqui desde hace décadas.

Fuente: Tribuna