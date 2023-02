Lengua Mayo en peligro de extinción, sólo dos de cada 10 miembros la habla

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- La lengua yoreme mayo se encuentra a punto de desaparecer, debido a que sólo es hablada por dos de cada 10 miembros de la tribu, sin embargo, la situación empeora, ya que la mayor parte de sus hablantes son adultos mayores.

Según el Censo de Población y Vivienda, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que la etnia yoreme mayo en el Sur de Sonora se encuentra integrada por 75 mil personas, sin embargo, sólo 17 mil 600 personas son hablantes de la lengua mayo, lo cual, asciende al 23 por ciento de su población.

En peligro de extinción

El último censo del INEGI, reveló que sólo el 3.62 por ciento de la población total en Navojoa, habla la lengua materna, lo cual, asciende a más de cinco mil 874 habitantes, mientras que en Huatabampo, el porcentaje de hablantes es de 4.18, con más de tres mil 214 habitantes.

El municipio con mayor número de hablantes es Etchojoa, con más de ocho mil 295 personas, lo cual, asciende al 13.8 por ciento de su población; mientras que el municipio con menor número de hablantes es Álamos, con poco más de 217 personas, lo que representa el uno por ciento de su población.

Para promotores de la cultura indígena, el rescate y conservación de la lengua materna, resulta vital para la protección de sus usos y costumbres, así como la identidad del propio pueblo mayo.

“Es de vital importancia fortalecer una lengua originaria, porque una lengua encierra todo un misticismo y un mundo distinto. No es lo mismo pesar en lengua indígena que pensar en español, son dos mundos diferentes. Desgraciadamente, en los últimos 30 años, vemos que el uso de la lengua materna va en declive, algunos la entienden, pero muy pocos la hablamos”, indicó Abel Alfredo Ramírez Torres, presidente de la asociación ‘Jiapsi Yoreme’.

Afirmó que uno de los motivos que han orillado a la lengua mayo a desaparecer, es que dicho idioma dejó de ser su ‘lengua materna’, ya que dentro de los hogares indígenas, se prioriza el hablar español.

“La lengua mayo ya no se enseña en el seno de la familia, los padres hicieron un escudo de protección para que sus hijos no sufrieran lo mismo que ellos, y se adaptaran a las costumbres del hombre yori, ya que por años, la sociedad humillaba y marginaba a los hablantes de la lengua mayo”, puntualizó.

Pese a que en la actualidad se han creado políticas públicas para el fortalecimiento de las lenguas originarias, activistas consideran que no hay una verdadera convicción de rescatarlas ya que en el Sistema Educativo Indígena, los docentes no comprenden la lengua, por lo que no pueden transmitir ese valor de identidad hacia las nuevas generaciones.

Fuente: Tribuna