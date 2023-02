Negocios ofrecen créditos y préstamos a través de engaños; advierten de fraudes en Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La utilización de logotipos de instituciones o programas sociales, ofreciendo crédito sin sujetarse a ni un tipo de reglamento, son algunos de los engaños que utilizan los prestamistas informales para atraer a personas que requieran de dinero por alguna emergencia.

Bernabé Arana, delegado de Bienestar en la región, advirtió que se han presentado casos de publicaciones en redes sociales que utilizan el nombre de la dependencia para atraer gente, ofreciendo información falsa y totalmente ajena a los distintos programas sociales.

Prestamistas informales

Pedimos a la población que no caigan en estas estafas, en estos programas sociales solo lo que anuncie la federación y los servidores de la nación es válido, por lo cual pedimos estar atentos a nuestros comunicados", declaró.

Por su parte, Marco Ramírez, promotor financiero, explicó que, ante la baja demanda de créditos por parte de adultos mayores, los prestamistas informales, han buscado la manera de atraer a un nuevo público objetivo, para la cual ofrecen préstamos rápidos con pagos pequeños, pero con tasas de interés excesivamente altas.

En algunos casos incluso te llegan a pedir datos o acceso a información personal, sobre todo los préstamos que se otorgan a través de aplicaciones telefónicas. Con la entrega de apoyos a los adultos mayores y estudiantes, se ha reducido el número de solicitudes de créditos, pero no quiere decir que no exista la necesidad, incluso se ha visto un incremento de estafas por 'compañías' piramidales, que lucran con la urgencia de cierto tipo de población, ya sea con préstamos o con algún financiamiento de un bien", señaló.

Alejandro Castro, abogado, argumentó que se han incrementado el caso de víctimas de estafa que, a través de redes sociales, localizaron un aviso "oficial" de alguna dependencia, y que al acudir o comunicarse son prestamistas informales.

Asimismo se han presentado casos de financieras que lucran con la necesidad de la gente, ofreciendo facilidades para la compra de un carro o la adquisición de una vivienda, y una vez que logran cierta clientela desaparecen, incluso hay casos de presuntas escuelas que prometían un título educativo y tras recibir el pago dejaban de existir", señaló.

Por su parte la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), llama a verificar que, al contratar un producto o servicio financiero no se condicionen a entregar datos personales sensibles.

Un ejemplo de los créditos que ofrecen en redes sociales

María Anaya, pensionada, compartió para TRIBUNA: "Aun cuando con lo de mi pensión me alcanza para mis gastos, necesité efectivo de manera urgente, y vi una publicación que te prestaban dinero con solo tu número celular, así que, aunque no me gusta pedir, me comuniqué, sí me facilitaron el dinero y aunque pago puntual, se comunican a cada rato para cobrarme y no solo a mí, sino a avisar a mis contactos que tengo un adeudo, además que me cobran más del doble de lo que pedí".

Por su parte, Juan Domínguez, ciudadano, detalló que, ante la necesidad de sacar un vehículo, se contactó con una empresa de financiamiento de vehículos, la cual le ofreció un esquema accesible, pero con el tiempo le han dado largas y cambiando los acuerdos estipulados. "Con engaños te cambian de esquema, y te van pidiendo más requisitos, dando largas para no entregar el carro, ni permitiendo cancelar".

Fuente: Tribuna