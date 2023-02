Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia en Cajeme ha escalado al punto de no respetar colonias de alta afluencia, ni horarios, ni géneros, ni personas inocentes, las cuales se han vuelto víctimas colaterales de hechos violentos; encima, en su afán de omitir el tema, las autoridades municipales las han revictimizado, señalando que en su mayoría son sus familiares quienes se encuentran relacionados con drogas.

El alcalde Javier Lamarque Cano, durante ‘Diálogo con Cajeme’ de ayer, declaró: “Desgraciadamente, en ocasiones este tipo de situaciones suceden porque los familiares esta involucrados en algún tipo de actividad ilícita y expone a los niños, no digo que sea el caso en particular de esta niña, no tengo información al respecto, pero si tengo información de otros casos donde ha sucedido eso, donde algún menor sale lesionado, porque desafortunadamente son expuestos por familiares”, en relación al reciente ataque armado, ocurrido la noche del pasado sábado en la colonia Las Fuentes, donde una niña de 10 años recibió un impacto de bala en la pierna izquierda.

Lamarque Cano mantiene afán de revictimización en el municipio de Cajeme

Cabe recordar que no es la primera ocasión que las autoridades emiten este tipo de declaraciones o hacen omisión de dar información a la ciudadanía sobre este tipo de hechos, el pasado 5 de febrero se registró un ataque armado en donde una menor de 2 años de edad perdió la vida a causa de heridas por impacto de bala, causando molestia en la ciudadanía la falta de presencia del alcalde de Cajeme, quien no se pronunció sino hasta el día jueves 9 de febrero, con la única intención de revictimizar y decir que los familiares tenían nexos con el crimen organizado. Todo esto, claro, sin pruebas, ni investigaciones oficiales.

Llama a la conciencia

Posteriormente, el munícipe pidió que “tomen consciencia quienes estén metidos en actividades delictivas, que cuando se meten a este tipo de actividades no van solos, va el paquete completo y ojalá que recapacitaran y dejaran de tener actividades delictivas porque afectan a sus familias”, y señalando que “será complicado evitar este tipo de situaciones mientras que los familiares expongan a sus menores”.

A cierre del mes de enero, se reportó que 11 de las 53 víctimas mortales contabilizadas en el municipio en ese periodo de tiempo, correspondían a mujeres; ante los abrumadores números, el titular de Seguridad Pública Municipal, Claudio Cruz declaró:

lamentablemente, en la mayoría de los homicidios que se han presentado en el municipio han sido a raíz de que han sido consumidores de droga y de ahí lo que conlleve a involucrarse en el ámbito de la delincuencia organizada, por parte de Fiscalía no he tenido conocimiento que haya sido por feminicidio, entonces han tenido (las víctimas) participación, como lo hemos dicho casi el 97 por ciento de los homicidios son derivados de alguna relación con la delincuencia organizada, incluyendo a la mujer, por eso esta alza en asesinatos a las féminas, no es un hecho que las maten por el hecho de ser mujeres”.

Durante su participación en ‘Diálogo con Cajeme’, el alcalde municipal, Javier Lamarque Cano añadió que por parte del municipio se ofrece la atención y apoyo a las víctimas colaterales de los diferentes hechos violentos registrados en Cajeme.

Fuente: Tribuna