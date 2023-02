SIUE del municipio de Navojoa detecta 12 cruceros 'patito' y Contraloría lo niega

Navojoa, Sonora.- Una vez concluida la auditoría a los ‘cruceros patito’ como se le conoce a la rehabilitación fallida de 17 cruceros con concreto hidráulico en Navojoa, Contraloría Municipal y la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) no pudieron ponerse de acuerdo con su dictamen correspondiente, ya que mientras uno asegura que se detectaron irregularidades, otro lo niega.

De igual manera, la discrepancia continuó al momento de informar sobre la conclusión de las obras, ya que el contralor municipal, Jaime Zazueta Lastra, aseguró que el Ayuntamiento ya recibió y pagó por 10 cruceros, mientras que Rafael Ángel Miranda Izaguirre, titular de la SIUE, afirmó que la comuna no ha recibido oficialmente ningún crucero, trabajos que concluyeron en diciembre.

Miranda Izaguirre, expresó que se detectaron al menos 12 cruceros realizados con mala calidad, por lo que la indicación por parte del presidente municipal, es exhortar a los contratistas responsables de las obras, a responder con los trabajos de reparación.

Se detectaron 12 cruceros en no muy buena calidad, hablamos con los contratistas y ellos entendieron que no se les va a pagar ni un cinco por parte del Ayuntamiento hasta que no queden terminados. Ayer se inició el proceso, se hicieron las primeras pruebas en uno de los cruceros, con un mortero de alta resistencia que se llama concretec”, indicó.