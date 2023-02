Con Lamarque, asesinan a más de cuatro mujeres por mes en el municipio de Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia va al alza en Cajeme desde la llegada de Javier Lamarque Cano a la presidencia municipal. En su administración (17 meses cumplidos) se han registrado, de acuerdo con el conteo periodístico, un total de 905 homicidios; de esas víctimas, 75 fueron mujeres, cifra que evidencia el riesgo que vive el género en la ciudad, donde prácticamente no hay zona segura.

La violencia se ha cebado con las mujeres en el último año y medio, producto de la falta de políticas públicas de prevención, de vigilancia en las calles y de una impunidad que rebasa a las autoridades y a la sociedad misma.

Violencia múltiple

Pero no solo los asesinatos es un problema real que viven las mujeres en Ciudad Obregón, ya que tanto en temas de robos, acoso y agresión sexual, también se han visto meramente afectadas.

Un joven cajemense salió del inmueble en el que realizaba su trabajo; como parte de su rutina, se dirigió hacia su vehículo para posteriormente trasladarse a su vivienda, donde su familia la esperaba.

En el transcurso de su camino, esta persona detuvo la marcha por unos momentos debido a que decidió acomodar algunas cosas que llevaba consigo; para su sorpresa, al intentar alcanzar el material sintió cómo una mano la tomó por el cuello a través de la ventana, escuchando una voz de un hombre, la cual le indicaba que debía bajarse del vehículo.

“Fue alrededor de las 11 de la mañana por la calle Durango, en la Zona Norte. Nunca apagué el carro, lo puse en neutral, y al agacharme para levantar las cosas, un hombre me tomó por el cuello y me gritó que me bajara. Al negarme, él me empezó a jalonear y me aruñó; no alcancé a agarrar mi gas pimienta y como pude metí cambio y aceleré, no me pude dar cuenta de sus facciones, solo sé que era un hombre de tés blanca con un tatuaje en el brazo izquierdo de una cruz invertida, al momento de acelerar el me soltó porque había un poste y se iba a estrellar” recordó la víctima, quien se identificó solamente como Alexia, en entrevista con TRIBUNA.

Para Alexia, que esto ocurra en la ciudad, y aún más, que suceda en cualquier momento del día es totalmente “inaceptable. ¿De verdad cómo es posible que ya no se pueda salir a ningún lado, ni a trabajar, ni a la casa?”.

Alto riesgo y poca vigilancia

Pero no se trata de la única mujer que se ha visto en circunstancias de alto riesgo al circular por las calles de Cajeme, donde la inseguridad a la que se enfrenta dicho sector de la población va desde un intento de secuestro, feminicidio o asalto, hasta acoso y piropos “inapropiados”, conductas que les hacen darse cuenta de la poca garantía de protección que hay en las colonias.

Andrea, ciudadana del municipio, contó que, durante este año, se encontraba circulando por el callejón ‘Bunka’, conocido por ser un lugar con temática cultural hace tiempo atrás, cuando fue ‘rescatado’ durante la anterior administración municipal, gracias al trabajo de activistas.

Eran cerca de las 14:00 horas de la tarde cuando decidí tomar un atajo, este callejón está en el centro de la ciudad, era de día y solo intenté cruzarlo para desplazarme más rápido a mi destino. Sin embargo, al hacerlo me percaté de que una persona estaba al interior de una de las partes que están vandalizadas y abandonadas. Intenté no darle importancia y pasé rápido, pero empezó a decirme algunas cosas. Cuando miré de reojo para cuidar que no se me acercara pude ver que esta persona se estaba masturbando. Salí corriendo”, explicó.

Por otra parte, Dolores S. habitante de la colonia Prados del Tepeyac, confiesa que la inseguridad y el riesgo que viven en Cajeme, se puede notar desde que se levantan en las mañanas a tomar el camión para ir al trabajo.

Todos los días tomo el camión para ir al trabajo a eso de las 6:00 A.M., al ser muy temprano todavía está oscuro, y en una ocasión pasó muchas veces un carro y me echaba las luces, iba un señor conduciendo, se me quedaba viendo, hasta se llegó a estacionar enfrente de mí, y lo único que hacía era mirarme y echarme las luces. Para poder lidiar con la situación tuve que agarrar mi teléfono y fingir que estaba en llamada. Afortunadamente a los minutos pasó el camión”, declaró Dolores.

A pesar de las estrategias de seguridad implementadas por el actual alcalde de Cajeme, el cual asegura que han funcionado, la realidad es que las mujeres viven con temor e inseguridad en un municipio que se encuentra en alerta de género.

Fuente: Tribuna