Javier Lamarque Cano minimiza marcha policial en el municipio de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras la convocatoria de una marcha pacífica de policías, anunciada para el próximo día martes, el alcalde Javier Lamarque Cano señaló que durante su administración no se ha registrado una sola manifestación, por lo que no permitirá ninguna manifestación “infundada”, ya que, para el munícipe, las exigencias de los elementos, sobre carencias en la corporación no tienen sustento.

Había una deficiencia en armamento y hemos logrado incrementar 50 por ciento de armas largas y 15 por ciento de armas cortas, este año ya dejamos un presupuesto para adquirir más armas, también tenemos presupuestada la adquisición de patrullas, para comprar cerca de 35 unidades nuevas, otra más hacia años que no se les renovaban los uniformes, este año ya tenemos el presupuesto y les vamos a dar uniformes; botas, cascos, chalecos antibalas, radios, GPS para localización, sistemas digitales para mejorar la eficiencia de los reportes, además se les otorgó en un solo un año un estímulo a sus salarios, que representa un incremento que representa el 38 por ciento de su ingreso en promedio. ¿Entonces cuál es la protesta?”, señaló el alcalde.

“Tenemos la problemática de seguridad en Cajeme, desgraciadamente aún se mantiene un alto nivel de violencia que estamos combatiendo, hagamos nuestro trabajo, pero hay elementos que se inventan manifestaciones”.

Exigencias

Ante estas declaraciones, el teniente Ernesto Valenzuela, líder de la asociación Policías Unidos de Cajeme, respondió: “Tenemos las nóminas de los compañeros como prueba de que tenemos más de 5 años que no se nos aumentado el sueldo ni un solo peso, la promesa fue que el bono se incorporaría como parte del salario, en estas condiciones, cuando quieran nos lo quitan y no pasa nada, incluso solo nos llegaron durante 3 meses y los otros dos ya no”.

Del mismo modo añadió que la inconformidad se da a raíz de la falta de cumplimiento de las promesas recibidas, argumentando que se tiene un importante déficit de patrullas y las existentes se encuentran en deplorable estado, negando el incremento de armas por parte de munícipe. “El prometer no da soluciones, no es cierto que aumentaron las armas largas y cortas, están las mismas que hace 10 años, los mismos chalecos desde hace más de 15 años, todo lo referido por el alcalde es mentira por eso queremos desmentir y mostrar la situación actual de la corporación”.

Asimismo, Lamarque Cano anunció la intención de crear un cuerpo de policías auxiliares, mismos que serán financiados por la iniciativa privada. “Estamos trabajando en la creación de un cuerpo policiaco especial, que su función sea dar seguridad a instituciones, empresas, particulares e incluso al propio ayuntamiento mediante un convenio”.

Lo anterior fue calificado por Ernesto Valenzuela, como una posible privatización de la seguridad, señalando que esta tipa de practica ya viene operando en el municipio.

La policía rural mediante cuotas semanales de particulares, se mantienen como exclusivas, lo mismo pasa con algunos comercios las cuales están patrocinando para tener unidades exclusivas, mientras que colonias en colonias como la Cajeme, Beltrones y otras de la periferia no cuentan con los suficientes rondines por falta de unidades”, finalizó Ernesto Valenzuela.

