Ciudad Obregón: Productos 'milagro' son ahora de fácil venta en redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La falta de una adecuada regulación para la venta de productos milagros, la ignorancia ciudadana y la urgencia por bajar de peso, han ocasionado que su distribución a través de redes sociales sea completamente accesible, por lo que cada vez más gente los termina comprando; la Comisión Estatal Contra el Riesgo Sanitario (Coesprisson) advierte que los productos para bajar de peso son un riesgo de salud para las personas, ya que no cumplen lo que prometen, y sus ingredientes no suelen ser los adecuados.

Las personas que distribuyen este tipo de productos utilizan los diferentes grupos de ventas de plataformas digitales, lo cual facilita a todo el público el adquirirlos, siendo principalmente su demanda para bajar de peso o como suplementos alimenticios para inhibir el apetito y ganar energía.

Riesgos a la salud

La nutrióloga Ana Sophía Castelo explicó que actualmente no existen los productos que puedan hacer disminuir la grasa corporal sin llevar una alimentación natural y saludable y activación física, recomendada por un nutriólogo o médico.



“El uso masivo de estos productos entre la población se da por su venta accesible, ya que no requiere receta, es de libre compra en presentaciones de té, cápsulas y ampolletas bebibles, y aunque algunos son inocuos, el problema es que la mayoría puede provocar un vaciamiento gástrico, no hay pérdida de grasa, se pierden líquidos por la diarrea intensa que causan, pero tampoco resuelven el estreñimiento, puede dejar secuelas de un intestino perezoso”, declaró.



Agregó que, con la diarrea, se pierden electrólitos, los cuales ayudan a la absorción de carbohidratos, lípidos y proteínas (nutrientes), entonces se produce una desnutrición. “No existe un producto milagro y en cambio si los consumes puedes dañar tu salud”, alertó.

Venta por redes

Entre los productos que se ofertan en grupos de ventas de la localidad se encuentra el suplemento alimenticio ‘Less Less’, mismo que de acuerdo a Cofepris este producto contiene ingredientes como: nopal, hoja de malva, ruibarbo, cocolmeca, wakame garcinia cambogia y alga espirulina, los cuales no han sido avalados por la dependencia; algunos de estos pueden tener efectos terapéuticos por lo que el producto debería contar con registro sanitario para su venta regulada.



Asimismo, se puede encontrar los productos ‘Bhip Blue Blend’, y ‘I-Pink’, mismos que de acuerdo a Cofepris estos no cumplen con la regulación sanitaria al contar con ingredientes prohibidos y atribuir de manera indebida cualidades terapéuticas y rehabilitadoras, por lo cual solicitó a la ciudadanía a evitar su compra y realizar la denuncia sanitaria a través de la página: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denunciassanitarias.



Por su parte el titular de la Comisión Estatal Contra el Riesgo Sanitario (Coesprisson), Sergio Morales García recordó que se han presentado casos de productos para adelgazar hechos a base de sustancias prohibidas, como puede ser la metanfetamina, tal es el caso de un producto denominado ‘Bypass’, el cual contiene derivados de este estupefaciente.

Testimonio

Estefanía Aragón, ciudadana explicó que, con la intensión de bajar de peso, localizó un anuncio en redes de sociales de un supuesto nutriólogo, por lo cual se contactó y al acudir este le recomendó el uso de unas pastillas, las cuales le ocasionaron adicción a dichas pastillas y afectaciones a su salud.

En un principio no desconfié porque si me elaboró una dieta, pero tras dos sesiones yo ya solo acudía por las pastillas que me hacían tener menos hambre, al tiempo vi que las pastillas las vendían también por Facebook y las investigué y contaban con una alerta sanitaria por parte de la Cofepris”, declaró.

Fuente: Tribuna