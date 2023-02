Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Vendedores ambulantes del Centro ‘temen’ no regresar a la avenida Serdán, después del inicio esta semana de la rehabilitación de la principal calle del Puerto, al adelantar que de ‘correrlos’, harían manifestaciones o bloquearían las obras.

De acuerdo con la Coordinación Municipal de Vendedores Ambulantes cerca de 80 ofrecen diversos productos en el primer cuadro de la ciudad, quienes tendrán que ser retirados durante las obras que se contempla dure de 7 a 9 meses.

El sábado iniciaron los trabajos de modernización de la avenida Serdán y los vendedores ambulantes que colocan sus puestos de ropa, comida, artículos diversos, entre otros en las banquetas desconocen donde serán reubicados durante las obras, pero su ‘temor mayor’ es que una vez rehabilitada la vialidad no les permitan regresar.

Ambulantes temen ser 'corridos' de la Serdán al concluir obras en avenida principal de Guaymas

Incertidumbre

Aurora González, vendedora ambulante del Centro expuso que han ido funcionaros a hacer recorridos, pero no les han dejado nada claro, donde los pondrán durante los trabajos de modernización y menos les han asegurado que volverán a su punto.

Citó que “si nos mueven que nos vuelvan a reinstalar, no nos han garantizado nada y tampoco nos han dicho una cosa en concreto, nosotros queremos regresar, pero no tenemos la certeza”.

Miguel Silva, comerciante de artículos diversos, dijo que “si nos regresan sería un milagro de Dios, porque estoy oyendo comentarios de las mismas autoridades de que no nos quieren regresar para acá, si no nos regresan ni modo, pero que sea pareja la cosa con todos los ambulantes”.

Ambulantes temen ser 'corridos' de la Serdán al concluir obras en avenida principal de Guaymas

No se va valer, que a unos los dejen y otros nos saquen de la avenida Serdán cuando tenemos años ofertando nuestros productos, además de tener los pagos al corriente con las autoridades”, detalló.

Víctor Navarrete, vendedor de ropa y diversos artículos apuntó que los acercamientos de las autoridades no han sido claras y han continuado enterándose de los planes del gobierno por medio de rumores y ‘chismes’.

Los ambulantes expresaron que en caso de no regresarlos a sus puntos, podrían hacer diversas manifestaciones en palacio municipal, incluso hasta bloquear las obras que se estén desarrollando.

Celestino Sarabia Tautimez, secretario del Ayuntamiento precisó que en los próximos días se iniciarán mesas de dialogo con ambulantes para ver las opciones de reubicación en el sector Centro para que sigan ofertando sus productos.

Fuente: Tribuna