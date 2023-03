Cero discriminación a grupos vulnerables, un reto casi imposible en el sur de Sonora

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Rechazo, burla o incluso violencia, es lo que una persona con discapacidad, o distintas preferencias e ideologías a la mayoría de la población, sufre cada día; por lo que hablar de cero discriminación, en el sur de Sonora, resulta imposible.

Según la Encuesta Nacional Sobre Discriminación, por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al menos el 20 por ciento de la población en México, afirmó haber sido discriminado o menospreciado en el último año, principalmente por su apariencia, peso, edad y creencias religiosas.

Grupos vulnerables

La encuesta reveló que el grupo de población con mayor índice de discriminación, son las personas con alguna discapacidad, seguido por el grupo de personas indígenas, quienes en un 45 por ciento, afirmaron haber sido discriminados durante el último año.

Los principales ámbitos donde se registraron estos actos, son en servicios médicos, calle o transporte público, educación, así como en su círculo familiar.

Al menos seis de cada 10 personas con alguna discapacidad, afirmó haber experimentado una situación de discriminación, donde a causa de su condición se les negó su derecho a recibir una atención médica de calidad, recibir apoyos gubernamentales, así como el poder ser aceptado en algún empleo.

La falta de inclusión laboral, es una de las principales denuncias, ya que el 71.5 por ciento de la población con alguna discapacidad, afirmó sentir el rechazo por parte de la sociedad, principalmente, cuando buscan ser incluidos en las actividades económicas.

"Los consideran que no son aptos, que no son capaces o que no tienen la inteligencia necesaria para ese empleo, cosa que yo ahí los desmiento, ya que son las personas con mejor actitud, más serviciales y con muchas ganas de servir y sentirse útiles", indicó Olga Cecilia Torres Ramírez, presidenta de la Asociación Por una Familia Feliz.

Tal es el caso de un joven navojoense de 28 años de edad, a quien llamaremos 'Manuel', quien pese a su deseo de ser incluido en el sector laboral, debido a su condición de vida, los reclutadores de algunas empresas le han impedido obtener un empleo.

Él tiene ganas de trabajar, pero no le han dado la oportunidad por tener la condición de Síndrome de Down; dicen que son agresivos e incapaces y no le dan la oportunidad de mostrar sus habilidades", señaló Torres Ramírez.

Para la defensora de los Derechos Humanos, mencionó que este problema se debe a que tanto la sociedad en general, como los encargados en contratar a su personal laboral, sólo se enfocan en las limitaciones de una persona con discapacidad, y no en lo que la persona entrevistada puede aportar a la empresa.

Muchas veces sólo les ven su discapacidad, sobre lo que ellos pueden demostrar como personas. Es importante que todos los encargados del reclutamiento de personal, los vean por su capacidad y por su conocimiento, no que sólo vean su discapacidad e inmediatamente les cierren las puertas", expresó.

Actualmente, solo tres de cada 10 personas con discapacidad, de 15 años o más, registran una participación económica, por lo que la asociación Por una Familia Feliz, solicitó a las autoridades impulsar la integración de este grupo a la sociedad, o bien, apoyar mediante algún proyecto productivo que permita garantizar su seguridad económica y social.

