Ciudad Obregón: Policías acusan maltrato; alcalde demerita exigencias

Ciudad Obregón, Sonora.- Señalando un hartazgo en las “falsas promesas” del Ayuntamiento encabezado por Javier Lamarque para mejorar las condiciones en las que laboran los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, agentes de la corporación compartieron a TRIBUNA testimonios de la realidad que, aseguran, se vive al interior del cuerpo policiaco.

Sobre la cantidad de elementos, los agentes, que pidieron omitir sus nombres declararon: “nos hace falta mucho personal, cuando entré a la corporación, hace más de 20 años éramos mil 200 elementos y ahorita somos alrededor de 750, faltan cerca de 500 agentes, y pues la negativa de contratar más personal es notoria, la ciudad ha crecido bastante y para dar un buen servicio deberíamos ser al menos mil 500, por el alto índice del delito que tenemos y siempre somos superados en muchos aspectos”, señaló uno de los policías. Esta queja ya fue corroborada por Claudio Cruz, director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal a este diario, en donde reconoció que no cuenta con los uniformados suficientes.

El agente detalló que, del total de personal, solo cerca de 450 se encuentran trabajando en calle, mismos que se dividen en 3 turnos de 8 horas en la ciudad y de 12 por 24 en las comisarías. “Al fin de cuentas en teoría estamos 150 policías por turno en todo el municipio, pero también hay muchos puntos establecidos, lo que reduce el número de elementos en calle a unos 90”.

Sin balas

En el rubro de equipamiento, los agentes declararon: “Armamento hay, pero muy viejo, por lo que es claro que se necesita más, sobre todo municiones y chalecos nuevos, la mayoría de los que nos proporcionan ya están caducados, además tenemos más de 3 años que no nos dan uniformes, son bastantes las inconformidades”; “Lo que no te dan es el abastecimiento, cada elemento sale a patrullar con un cargador de solo 15 tiros, lo cual es insuficiente cuando el crimen organizado tiene armas de alto poder”, afirman.

Se han comprado algunas armas largas, pero no es suficiente, somos superados por el crimen organizado, siendo que la policía de Cajeme era una de las mejores y se fue acabando por que los gobiernos le dejaron de invertir, siendo que el mayor presupuesto debe ser para la Seguridad y es de extrañar que aquí no lo hagan, ¿Por qué Hermosillo tiene sueldos dignos para sus elementos y aquí en el municipio no?, un policía raso gana en la capital cerca de 40 por ciento más que el de aquí”, complementó uno de los elementos. De acuerdo a lo analizado por TRIBUNA, existe una diferencia de 5 mil pesos entre un policía raso de la capital a uno de Cajeme.

Insuficiente

Uno de los agentes compartió que las carencias son las mismas que las de hace años, sin que se vea una mejoría. “Se presume un incremento del 38 por ciento al sueldo, lo cual es falso, es un estímulo que nos llegaba cada mes los días 15, aclarando que no es un aumento el cual no se ve reflejado en la nómina”.

Ganamos poco y además tenemos que gastar de nuestra bolsa para invertirle a las unidades, para el pago de papelería, tóner para imprimir e Internet, que es tan necesario en el nuevo sistema y eso no nos lo dotan, lo pagamos de nuestro sueldo, y con esto nos orillan a que el agente de calle busque un recurso extra, de una forma u otra para completar el gasto”, explica justificando la corrupción que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la ciudadanía percibe, colocando a la policía local como una de las más corruptas del país.

Así mismo otro de los agentes acotó: “Desde hace varias administraciones se ha tenido el problema del cobro de cuotas por papelería, por ejemplo, en las comisarías piden una parte para el pago del Internet del tóner, refaccione para las unidades, con lo cual se fomenta a la corrupción, ganamos muy poco, cerca de 5 mil pesos de los cuales tenemos que pagar por los insumos para trabajar, de por si no alcanza”.

Finalmente, se dio a conocer que, con el déficit de agentes, las autoridades señalan de una cooperación entre las diferentes corporaciones, pero lo que realmente existe una sumisión. “A los marinos se les invierte presupuesto del municipio, lo cual inconforma a los compañeros, derivando en agarres y roces entre los agentes de las corporaciones”, finalizó uno de los entrevistados.

Este medio tuvo la oportunidad de constatar el mal estado de chalecos, armamento y patrullas, presentados por los agentes policiacos entrevistados, además se buscó la postura del titular de Seguridad Pública sin tener respuesta.

Lamarque Cano advierte “mala fe” en manifestación de policías

Estas señalizaciones se dan en el marco de una protesta convocada por agentes de la corporación para este martes 28 de febrero, la cual fue calificada por el alcalde Javier Lamarque Cano como “grilla” y “mala fe” de los agentes.

El munícipe argumentó que existe una capacitación constante, además informó, sin dar a conocer fechas, que se tiene proyectada la adquisición de equipamiento y unidades para este año.

En este caso en particular me suena a grilla porque no veo el punto de su protesta o inconformidad si consideramos cómo estaban, de dónde vienen y lo que estamos haciendo ahora, entiendo que no es la mejor de las situaciones, pero sin duda están mejorando mucho respecto a cómo estaban”, declaró el mandatario y finalizó enfatizando una preocupación ya que los policías deben tener como parte de sus cualidades la integridad y honestidad.

