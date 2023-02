¿Lloverá en Sonora este martes 28 de febrero? Conagua te comparte el pronóstico del clima

Comparta este artículo

Sonora, México.- El segundo mes del año concluye por fin, y si este martes 28 de febrero del 2023 planeas realizar actividades al aire libre en estado de Sonora, es indispensable que te informes sobre cuál es el pronóstico del clima y el tiempo que advierten la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a fin de que no tengas interrupciones. ¡Toma nota de toda la información!

A través del boletín matutino de la Conagua y el SMN de este martes 28 de febrero del 2023 se detalla que un Nuevo Frente Frío, el Número 37, se desplazará sobre la zona fronteriza del norte del país (con Estados Unidos), en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical. Estos fenómenos naturales provocarán rachas fuertes a intensas de viento sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, así como chubascos y probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California.

Pronóstico del clima hoy martes 28 de febrero. Foto: Conagua

De igual forma, las dependencias señalan que se incrementará la altura del oleaje en costas occidentales de Baja California, con olas de dos a tres metros. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe, traerá lluvias aisladas en Chiapas y Quintana Roo. Al mismo tiempo, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable con ambiente caluroso sobre la mayor parte del país. ¡No olvides utilizar tu protector solar!

¿Lloverá este martes 28 de febrero del 2023 en Sonora? Conagua te informa

La Conagua y el SMN informan que este martes 28 de febrero del 2023, el sur y centro de Sonora tendrán un cielo parcialmente nublado a medio nublado, no obstante, estas condiciones no provocarán lluvias en dichas regiones. Hoy no se esperan precipitaciones. Por otra parte, habrá ambiente matutino muy frío a frío y gélido en zonas serranas. Las temperaturas mínimas de este día serán de -10 a -5°C.

Así será el clima en México hoy martes 28 de febrero. Foto: Conagua

Por la tarde, el tiempo se tornará de templado a cálido, y el viento será de componente oeste, de 20 a 40 kilómetros por hora en la región, rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Sonora. ¡Toma en cuenta esta información antes de planear tu día!

Fuente: Tribuna y Comisión Nacional del Agua