Realizan 'Kilometro de Ayuda' en Guaymas en beneficio de 50 mujeres en situación vulnerable

Guaymas, Sonora.- Para respaldar a mujeres madres solteras de escasos recursos que se encuentren en una situación vulnerable en el sector Ranchitos San Carlos, la agrupación civil ‘Castaway Kid’ lleva a cabo la campaña ‘Kilómetro de Ayuda’.

Cristina Arce, organizadora de la colecta dio a conocer que através del programa ‘Adelante Mujeres’ se encuentra reuniendo alimento no perecedero para apoyar al menos a 50 mujeres, madres de familias dedicadas principalmente al trabajo de limpieza en casas y que necesitan del apoyo ciudadano.

Precisó que estas madres de familia laboran como personal de limpieza doméstica y lamentablemente el sueldo no les alcanza para poder cubrir la totalidad de sus necesidades, además también se pueden donar productos de limpieza y artículos de higiene personal

Hizo la invitación a la ciudadanía guaymense que done alimentos no perecederos en algunos puntos qué se encuentran activados en la ciudad, principalmente a las afueras de supermercados ubicados al norte del Puerto.

La entrega de estos apoyos se tiene contemplada para el día 8 de marzo en el ‘Día Internacional de la Mujeres’ en el estacionamiento de ‘Castaway Kids’ en San Carlos.

Fuente: Tribuna