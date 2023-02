Sonora: Productos 'milagro' para bajar de peso y mejorar la salud en realidad son un riesgo

Comparta este artículo

Sonora, México.- Durante los primeros meses de cada año, muchas personas buscan deshacerse del sobrepeso y algunos recurren a los denominados productos milagro, los cuales, de acuerdo a la Comisión Estatal Contra el Riesgo Sanitario (Coesprisson), no cuentan con el registro sanitario, además que muchos de estos prometen al consumidor aliviar padecimientos, quitar dolores, aparte de bajar de peso, lo cual pone en riesgo la salud de las personas, ya que no cumplen lo que prometen, y sus ingredientes no suelen ser los adecuados.

En entrevista para TRIBUNA, el comisionado estatal de Coesprisson, Sergio Morales García, detalló que aun cuando existe una regulación a varios medicamentos herbolarios, como el caso de la medicina tradicional que, en el caso de las etnias, cuentan con el permiso para ejercer este tipo de tratamientos, bajo sus usos y costumbres, con la limitante que fuera de su comunidad no pueden ejercer, existen otros que se publicitan como que cura enfermedades, sin tener un respaldo farmacéutico.

Alerta sanitaria

Estos ‘productos milagro’, que son comúnmente promocionados por redes sociales, o comercializados en tiendas naturistas, en el momento en que se anuncian como que curan enfermedades, es cuando están cometiendo un fraude, porque deben de estar avalados por estudios farmacéuticos, y en caso de que se promocionen como, por ejemplo, para curar la diabetes o la obesidad, que son los más comunes, deben de tener respaldo de diferentes organizaciones de salud y contar con licencia emitida por Cofepris”, declaró el funcionario.

Asimismo, informó que se han presentado casos de productos para adelgazar hechos a base de sustancias prohibidas, como puede ser la metanfetamina, tal es el caso de un producto denominado ‘Bypass’, el cual contiene derivados de este estupefaciente, por lo cual, aunque si bajan de peso, presentan reacciones adversas además de crear adicción a su consumo; añadiendo que añadió que actualmente no existe un medicamento que garantice bajar de peso, sin acudir con un equipo multidisciplinario.

La recomendación es el evitar este tipo de productos y en caso de tener alguna denuncia sobre la comercialización de los mismos, los ciudadanos pueden notificar al número 662 212 2165; o en la página: coesprisson.saludsonora.gob.mx”.

Fuente: Tribuna