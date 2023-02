Jorge Elías Retes toma protesta como el nuevo alcalde de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Próspero Valenzuela Muñer, diputado local por el Distrito XIX realizó la toma de protesta a Jorge Alberto Elías Retes como nuevo presidente municipal de Navojoa.

Una vez realizada la Toma de Protesta en el Salón de Cabildo municipal, Elías Retes se trasladó a la Plaza 5 de Mayo donde dirigió un mensaje a la ciudadanía.

Llamó a Cabildo a mantenerse unidos para poder construir consensos en beneficio de los navojoenses, lejos de partidos políticos o intereses personales.

Hoy quiero dirigirme a cada uno de los navojoenses, ya que probablemente muchos no me conozcan. Quiero decirles que así como en su momento defendí mis ideales como empresario, defenderé los intereses de Navojoa, se lo que le duele a la ciudad", afirmó.

Recalcó que el principal reto como presidente municipal es recuperar la confianza de la ciudadanía, debido a que actualmente Navojoa atraviesa por una crisis de agua, problemas de drenaje y vialidades, entre otras cosas más.

La historia nos va a juzgar si no hacemos lo que debemos, por eso me comprometo a llevar el gobierno a todas las comunidades del municipio para que nadie se quede atrás, me comprometo a cuidar cada peso para que sea invertido de manera responsable en lo que le duele a la ciudad", puntualizó.