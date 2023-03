Ciudad Obregón: Lamarque Cano recula y admite exigencias de los policías

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras varios días de constantes descalificaciones por parte del alcalde Javier Lamarque Cano, a la manifestación emplazada para el día de ayer, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes denuncian carencias en los salarios, equipamiento, armamento y unidades de patrullaje, finalmente se reunió con una comitiva de manifestantes reconociendo las demandas y comprometiéndose a dar solución en un plazo de tres meses.

Fue alrededor de las 13:30 horas cuando arribó al edificio de Seguridad Pública un contingente de agentes, quienes se encontraban fuera de servicio, a fin de exponer las razones por las cuales optaron en realizar la protesta, la cual tenía como finalidad el poder tener una mesa de dialogo con el presidente municipal para exponerle la “realidad” de lo que pasa al interior de la corporación.

Trinidad Gil, representante de la Asociación de Gendarmes Unidos de Cajeme, fungiendo como vocero de los participantes de la manifestación, expresó que, contrario a lo que habría declarado el munícipe, ellos no realizaron la protesta con algún tinte político, sino simplemente para exponer las carencias de sus compañeros.

Dice el alcalde que están bien las cosas y no sé porque declara eso, tal vez quiera quedar bien con la sociedad y mientras nosotros, los policías, somos quienes estamos sufriendo las consecuencias, somos lo que tenemos que invertir de nuestro dinero a las patrullas cuando se descomponen, pagar la papelería para los IPH (Informe Policial Homologado), todo cuesta y no lo quieren dar, no sé si lo saben o no, por eso la intención de esta marcha, para que se cumpla con lo justo para poder realizar nuestro trabajo”, declaró.