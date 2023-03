Banquetas de Ciudad Obregón: inseguras y en malas condiciones; en riesgo la movilidad de transeúntes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La ausencia de infraestructura adecuada y poca conciencia por parte de la sociedad para la movilidad de los transeúntes, deriva en constantes riesgos no solo para personas con algún tipo de discapacidad, sino para personas de la tercera edad y niños.

El problema de banquetas poco inclusivas, obstruidas, sin accesos para discapacitados e incluso en algunos casos la ausencia de estas, no es exclusiva de las colonias de la periferia, sino que se puede detectar incluso en el primer Cuadro de Ciudad Obregón.

Falta de conciencia

Joaquín Rodríguez, ciudadano con discapacidad física por falta de una pierna, relató para TRIBUNA que el mal estado de las banquetas en gran parte de la ciudad, así como la falta de rampas para discapacitados y la poca empatía de la ciudadanía el desplazarse por la ciudad es un constante riesgo.

"Es verdad que existe un poco más de inclusión de desde algunos años, pero aún es insuficiente, en algunas partes han puesto rampas, pero no en todos lados, en otras partes ni banquetas existen, para mí que no tengo una pierna y me apoyo con muletas, no me queda más que bajar a la calle, pero la verdad es cansado y arriesgado, no todo es por el estado de las calles, mucha gente deja abiertos sus portones, suben los carros a las banquetas o comercios que colocan sus puestos a lo largo de toda la banqueta", declaró.

Carmen Montaño, adulto de la tercera edad, compartió que no solo es un problema para las personas discapacitadas sino un problema en general para la sociedad, ya que no solo pone en riesgo la integridad, al tener que bajarse al arroyo vehicular, sino que genera una mala imagen a la ciudad.

Por su parte la arquitecta Cristian Maldonado, explicó que es común que las personas se quejen de baches y calles en mal estado, sin embargo, las banquetas son muy escasas y en muchas ocasiones están en muy malas condiciones. "Reclamo que se incrementa cuando en las rampas tienes un charco de aguas negras debido a algún drenaje colapsado, problema que es muy común en las colonias de la periferia de la ciudad, existe un rezago importante para poder siquiera pensar en el atender el problema de las banquetas".

De acuerdo al Consejo Municipal para la Integración de Personas con Discapacidad (CMID), en Cajeme durante 2021 se registraron 6 mil 387 personas con alguna discapacidad, de los cuales, 4 mil 313 presentaron problema neuromotriz.

Incumplimiento de normativas de construcción y poca inclusión

De acuerdo a la arquitecta Cristian Maldonado, en el municipio el tema de banquetas o áreas peatonales se encuentra aún muy restringido, argumentando que todavía hay ciudadanos que le roban un pedazo a la banqueta o situaciones donde las personas siembran mucha vegetación en el área donde debería de haber banqueta. "En ese sentido, la responsabilidad es de todos, no únicamente de la autoridad o de la ciudadanía, sino de todos, además se mantiene la mala práctica de algunos compañeros de incumplir con las especificaciones mínimas de movilidad para personas con discapacidad, no cumplen con ancho de banquetas, no tienen las guías para personas con problemas en la vista, el tema de las rampas para personas con discapacidad motriz se queda corto. Estamos en una situación compleja, la cual presenta un lento avance para su solución", comentó.

De acuerdo al reglamento de construcción del municipio de Cajeme, establece que las obras que se realicen en guarniciones y banquetas no deben obstaculizar la libre circulación de las personas.

