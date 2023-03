En Navojoa: Policías exigen jubilarse y Jorge Elías Retes solo 'patea el bote'

Navojoa, Sonora.- “Estamos trabajando secuestrados, pero por el Gobierno, porque nosotros nos queremos ir y ellos no nos dejan”, confesó Víctor Ponce Reinosa, uno de los policías municipales afectados por la apatía y el desorden financiero del Ayuntamiento de Navojoa.

Se estima que al menos, un grupo de 40 elementos policiacos, no han podido acceder a su derecho de jubilación, debido al adeudo multimillonario que la administración de Jorge Alberto Elías Retes, mantiene hacia el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).

Hasta el momento, tres elementos policiacos fallecieron en el último año, esperando acceder a una jubilación digna, pese al haber cumplido con el tiempo de servicio requerido, algunos de ellos, con más de 35 años de trabajo.

Señaló que aunque el problema se originó desde administraciones anteriores, el recién nombrado alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, ha mantenido una postura de desinterés y con la intención de heredar este problema a la próxima administración, al asegurarle al grupo afectado, que actualmente el Ayuntamiento no cuenta con recursos para ponerse al corriente con el ISSSTESON.

Ya nos acercamos con el nuevo alcalde, pero no hay ningún avance. Nos dice que no tiene dinero y que están buscando un acuerdo con el ISSSTESON, pero tienen que pagar todo el adeudo y no tienen dinero, sólo nos están dando largas para que esto se vaya a la siguiente administración, no se quieren hacer cargo”, señaló.