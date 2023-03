Semaforización, un problema que está en el olvido en el municipio de Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Los embotellamientos y accidentes viales en las calles de Ciudad Obregón son cada vez más comunes debido a la falta de una infraestructura de semaforización adecuada, y es que de acuerdo a la propia ciudadanía existen cruceros en donde se cuentan con dos cabezales, solo algunos focos son funcionales, lo cual genera desconcierto en los automovilistas sobre todo a las personas que acuden a realizar turismo a la ciudad.

Cabe recordar que el pasado mes de agosto de 2022, el titular de Seguridad Pública Municipal, Claudio Cruz dio a conocer que se trabajaba en un censo de los semáforos que presentaban fallas a fin puesto que en muchos de ellos el cableado ya tenía muchos años, y presentan fallas, misma fecha en que el alcalde Javier Lamarque Cano dio a conocer que se analizaría el presupuesto a fin de poner en marcha un plan de semaforización, pero a 7 meses el problema continúa presente.

Semaforización problema que está en el olvido del municipio de Cajeme

Voz ciudadana

Fernando Millán, taxista declaró que existen semáforos como el ubicado por el boulevard Rodolfo Elías Calles y calle 5 de Febrero en donde la luz que señaliza la vuelta no funciona desde hace semanas. “Es verdad que se prende la luz de avanzar, pero no la de dar vuelta y si de por si los tiempos no son suficientes para que pasen varios carros, en el desconcierto solo acaban pasado dos o tres ocasionando que se tenga una larga fila en el carril para doblar, o incluso conductores que se cruzan sin precaución”.

Por su parte Germán Mendoza, conductor, añadió que no solo es el problema de la falla del funcionamiento del propio semáforo, sino que hay algunos otros que debido a algunos obstáculos como árboles o algún espectacular no se alcanzan a ver sino hasta que se está a pocos metros de la señalización.

Si vas por la Coahuila al acercarte al cruce de la calle Guerrero hay unos árboles que no te dejan ver el semáforo, pero también está el caso de la calle Norman E. Borlaug y 400 que solo sirve una luz verde, y por las tardes el mismo sol te quita visibilidad, además de que se tiene una pésima sincronización de las luces, solo has el ejercicio de agarrar una calle y circularla a la velocidad permitida, veras que no te tocan más de dos semáforos en verde lo cual deriva en embotellamientos en las horas pico”, declaró.

Por su parte el arquitecto urbanista, Arturo Rivero explicó que la falta de una correcta sincronización sumado al notable aumento de vehículos en la ciudad, genera que se tengan embotellamientos sobre todo en las horas de mayor afluencia, situación que se agrava cuando hay tramos de calles cerradas por reparación o muy dañadas como para una buena circulación.

A esto se suma el poco respeto que tienen los ciudadanos en conocer y respetar las señalizaciones de tránsito”, finalizó.

