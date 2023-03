Cajeme: Oomapasc causa indignación al comprar camión viejo y a sobreprecio; costó más de 4mdp

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasc) adquirió un camión tipo Aquatech con una antigüedad de casi catorce años y un sobreprecio de, al menos, dos millones de pesos. Se trata de un camión Sterling Cumins modelo 2009 con Equipo Vactor 2100 con tanque para residuos y bomba, que, a precio de lista de varias empresas consultadas, así como de las publicaciones realizadas por otros vendedores en la Internet, no debería rebasar los 1.9 millones de pesos.

Por ejemplo, la empresa Tractover, con sede en Boca del Río, Veracruz, tiene en este momento a la venta dos camiones con mejores características del comprado por el organismo municipal, a precios mucho menores. Se trata de una unidad International Workstar 2011 con un mejor equipo Vactor, el cual tiene un costo final de 1 millón 856 mil pesos; el otro caso es un modelo International de lujo 2010 cuyo precio es de 2 millones 610 mil pesos.

En cambio, el Oomapasc pagó 4 millones dos mil 190 pesos por el suyo, en una transacción donde las condiciones se desconocen, ya que la autoridad no ha transparentado el contrato OOM 198/2022, lo que arrojaría más luz sobre el asunto. La adquisición del equipo fue presumida por el alcalde Javier Lamarque el 20 de diciembre pasado, donde dio a conocer que el Oomapasc se haría con una máquina Aquatech que catalogó como “seminueva”, pese a que se trataba de un modelo con catorce años de servicio.

Esta es la primera de tres más que se van a adquirir durante el próximo año. Con esta y las que ya tenemos se va a seguir brindando un mejor servicio”, dijo el presidente municipal en la fecha indicada.

Lamarque también adelantó que este año obtendrán más máquinas, algo que no ha sido anunciado hasta el momento. De hecho, el ayuntamiento podría aclarar por qué Guillermo Patiño, entonces director administrativo de la paramunicipal, adelantó en noviembre que serían tres las que comprarían (esto gracias a un crédito de 18 millones de pesos autorizado por el Cabildo), y al final sólo se hicieron con una… y con un sobrecosto claro.

Proveedor dudoso

No sólo el problema está en que la maquinaria adquirida tuvo un sobreprecio, sino que el proveedor elegido no resultaba el más adecuado. Concepto de Ingeniería Metálica Especializada S.A de C.V no posee página web, ni redes sociales a las cuales dirigirse; la única información encontrada sobre la empresa ofrece teléfonos que no existen o no están disponibles. De hecho, el único contrato de la empresa con un organismo público o dependencia fue con el Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa que también adquirió equipo especializado, en este caso una decena de camiones recolectores de basura.

Lo relevante del caso está en que organizaciones civiles y medios de comunicación confirmaron que la dirección que la empresa registró en contratos y convocatorias no era más que un terreno baldío en Juriquilla, Querétaro.

Dudas

Tribuna se contactó con las autoridades municipales para abordar el tema sin obtener respuesta; el coordinador de comunicación del organismo, Roberto Castañeda, sólo atinó a explicar que el contrato solicitado está en proceso de subirse al portal de transparencia.

