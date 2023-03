Obra pública en Navojoa, sin transparencia, sin rendición de cuentas y sin vigilancia

Navojoa, Sonora.- Pese a que ya iniciaron los trabajos de reparación en algunos cruceros de concreto, la falta de transparencia, rendición de cuentas y vigilancia en la obra pública de Navojoa, se ha convertido en la marca personal de la administración de Jorge Alberto Elías Retes.

Hasta el momento, las autoridades municipales, no han esclarecido cuántos y cuáles cruceros serán rehabilitados, así como a cuánto asciende revertir un posible daño patrimonial y sobre todo, quienes son las empresas responsables en dejar las obras a 'medias'.

Aunque la vigilancia en el proceso de la construcción de los cruceros de concreto le corresponde al personal de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE), así como a Contraloría Municipal, la Comisión de Desarrollo Urbano, debería ser otro filtro municipal para garantizar que la obra pública se realice correctamente, sin embargo, no es así.

Según Carlos Alberto Quiroz Romo, regidor miembro de dicha Comisión, desde hace más de un año, la Comisión de Desarrollo Urbano no ha convocado a una sesión, pese a que está obligada a sesionar por lo menos una vez al mes.

Tenemos más de un año que no sesionamos en esa Comisión. Eso no es normal, ya que las comisiones tienen la obligación de atender los asuntos del Ayuntamiento y reunir a sus miembros, por lo menos una vez al mes, tal y como lo marca la Ley de Gobierno y Administración Municipal", aseguró.

Quiroz Romo indicó que se le solicitó un informe al presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes, sobre con qué sustento se están arreglando los cruceros, ya que no se ha esclarecido, qué cruceros registran daños, así como el grado de afectación que se tiene, sin embargo, hasta el momento, no han obtenido respuesta por parte del munícipe.

No hay ninguna información, formalmente no nos han dicho cuándo se van a arreglar, ni cuántos. Hemos visto que están reparando los cruceros pero no nos han dicho quien, por qué y cuánto se gastará", afirmó.