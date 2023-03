Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la llegada de los elementos de la Policía de Protección Federal a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Obregón para hacerse cargo de la seguridad en las instalaciones, los derechohabientes han divido las opiniones sobre su actuar.

Si bien los derechohabientes aceptan que se requería incrementar las medidas de vigilancia, reprueban la manera de accionar de los elementos, denunciando que carecen de habilidades de proximidad con los usuarios y personal de la institución.

Usuarios del IMSS del municipio de Cajeme critican actitud de agentes federales

Voz ciudadana

Guadalupe Orozco, derechohabiente, compartió que al interior de las instalaciones se ven menos indigentes, algo común hasta hace poco, pero la falta de tacto y poca empatía de los guardias deriva en que el acudir al servicio de salud sea más desagradable.

Los requisitos para el ingreso son los mismos, la cartilla de citas o el pase de visita, pero contrario a antes, ahora nos dejan esperando en la calle ya sea para información de un familiar o por cualquier cosa que se requiera, son muy cerrados y aunque vean que somos personas mayores no nos dejan pasar a sentarnos adentro, ni para ir al baño, cuando es lógico que si uno está ahí no es por gusto sino por el bienestar de algún familiar enfermo”, declaró.

Personal médico que solicitó reservar su nombre, declaró: “como médicos tenemos otros trabajos y nuestros propios insumos y en ocasiones medicamentos y hasta equipo médico el cual nos revisan y hasta nos cuestionan de donde o traemos, así sea una simple jeringa, no estamos en contra de la vigilancia, pero si de que se esté manejando como si fuera una militarización al interior de las instalaciones”.

Añadió que desde que los elementos se encargan de los accesos tanto en los ingresos principales como para los diferentes edificios de la institución se han presentado varios altercados por la falta de trato de los elementos hacia los derechohabientes.

Se han presentado conatos de pleitos, el último fue la madrugada del sábado cuando un paciente falleciera en el área de urgencias y al avisarle al familiar este intentara ingresar y fuera impedido de una manera inadecuada lo cual ocasionó no solo el descontento del familiar sino de las personas que se encontraban en el lugar, por fortuna no paso a mayores”, declaró.

Humberto Figueroa, enfermero particular, explicó que pese a tener varios años trabajando al cuidado de pacientes, aun se le niega el acceso al no ser familiar directo. “Se comportan de una forma prepotente, no solo con el personal sino con los derechohabientes, les impiden sentarse en los maceteros, los mandan a esperar en la calle, cuando aquí se vive un calor intenso”.

Con la intención de conocer las facultades de los elementos de seguridad, TRIBUNA solicitó información a los agentes en el lugar, quienes se limitaron a explicar que no podían informar el nombre de su superior ni detallar sus funciones.

Fuente: Tribuna